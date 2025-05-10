CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fırtına ilk peşinde

Fırtına ilk peşinde

Trabzonspor bugün ezeli rakibi lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Bu sezon derbi galibiyeti bulunmayan bordo mavililer, Fatih Tekke ile ilki başarmak istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fırtına ilk peşinde

Bordo maviler, Süper Lig'in 35. haftasında bugün lider Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, ezeli rakibi karşısında kazanmak istiyor. Fırtına, bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon ligde son maçına Galatasaray ile çıkacak bordo-mavililer, 5 karşılaşmada 1 beraberlik aldı, 4 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken; Kartal'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Fenerbahçe'ye evinde 3-2 ve Galatasaray'a İstanbul'da 4-3 yenildi. Fatih Tekke ile ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 kaybetti. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde ilk büyük maç galibiyetini almanın da mücadelesini verecek.

AKYAZI'DA DAHA İYİ

Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, bu sezon sahasında daha iyi bir performans sergiliyor. Bordo-mavililer, Süper Lig, Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nda sahasında oynadığı 23 maçın sadece 3'ünü kaybetti. Bu maçlarda 15 galibiyet alan Karadeniz devi, 5 kez ise berabere kaldı.

FATİH TEKKE İLE KAYBETMEDİ

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK'yı 3-2, yarı finalinde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldi. Ligde ise Göztepe ile 1-1 berabere kaldı;, Çaykur Rizespor'u 2-0, Alanyaspor'u 4-3 yendi.

KUPADA DA SERT ESTİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Papara Park'ta oynadığı 4 maçı kazanan bordo-mavililer, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Fırtına'nın amacı iyi seriyi devam ettirmek.

TRABZON'DA 20-18 ÖNDE

Bordo mavili takım, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray karşısında Trabzon'da önde. Trabzonspor, evindeki 51 maçta Cimbom'u 20 kez yendi. Aslan ise 18 kez kazandı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da berabere bitti. Trabzonspor'un, 43'ü Avni Aker, 8'i Papara Park'ta oynanan maçlardaki 62 golüne, Galatasaray da 66 golle karşılık verdi.

KAPALI GİŞE OYNANACAK

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanacak. Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verecek. Bordo mavili takımda bugünkü derbide Savic, Draguş, Folcarelli ve Hüseyin Türkmen'in zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunuyor.

2.12

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında oynadığı 16 Süper Lig maçının 10'unu kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 2'sinde ise mağlup oldu. Trabzonspor, iç sahada 34 puan toplayarak 2.12 puan ortalaması tutturdu.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

Akyazı'da sezonun son derbisi!
Mertens'in G.Saray'a hediyesi: De Bruyne!
DİĞER
Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! Penaltı ve kırmızı kart var mı?
İBB soruşturmasında yeni ifade: Adıma şirket kurup valizle para taşıdılar
Mou: Hakem ile ilgili konuşmak istemiyorum!
F.Bahçe umutlarını korudu! İşte puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hoşgörülü Pakkan! Hoşgörülü Pakkan! 07:28
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 01:18
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 01:17
Mou: Hakem ile ilgili konuşmak istemiyorum! Mou: Hakem ile ilgili konuşmak istemiyorum! 00:58
Tadic'ten flaş Ajax açıklaması! Tadic'ten flaş Ajax açıklaması! 00:58
Skriniar'dan transfer açıklaması! Skriniar'dan transfer açıklaması! 00:58
Daha Eski
F.Bahçe Başakşehir'de moral buldu! F.Bahçe Başakşehir'de moral buldu! 00:58
F.Bahçe taraftarından yönetime protesto! F.Bahçe taraftarından yönetime protesto! 00:58
F.Bahçe umutlarını korudu! İşte puan durumu F.Bahçe umutlarını korudu! İşte puan durumu 00:58
Mourinho'dan hakeme VAR tepkisi! Mourinho'dan hakeme VAR tepkisi! 00:57
F.Bahçe penaltı bekledi! F.Bahçe penaltı bekledi! 00:57
F.Bahçe'de gerginlik! Tadic ve Talisca... F.Bahçe'de gerginlik! Tadic ve Talisca... 00:57