Fırtına ilk peşinde

Bordo maviler, Süper Lig'in 35. haftasında bugün lider Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, ezeli rakibi karşısında kazanmak istiyor. Fırtına, bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon ligde son maçına Galatasaray ile çıkacak bordo-mavililer, 5 karşılaşmada 1 beraberlik aldı, 4 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken; Kartal'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Fenerbahçe'ye evinde 3-2 ve Galatasaray'a İstanbul'da 4-3 yenildi. Fatih Tekke ile ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 kaybetti. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde ilk büyük maç galibiyetini almanın da mücadelesini verecek.

AKYAZI'DA DAHA İYİ

Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, bu sezon sahasında daha iyi bir performans sergiliyor. Bordo-mavililer, Süper Lig, Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nda sahasında oynadığı 23 maçın sadece 3'ünü kaybetti. Bu maçlarda 15 galibiyet alan Karadeniz devi, 5 kez ise berabere kaldı.

FATİH TEKKE İLE KAYBETMEDİ

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK'yı 3-2, yarı finalinde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldi. Ligde ise Göztepe ile 1-1 berabere kaldı;, Çaykur Rizespor'u 2-0, Alanyaspor'u 4-3 yendi.

KUPADA DA SERT ESTİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Papara Park'ta oynadığı 4 maçı kazanan bordo-mavililer, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Fırtına'nın amacı iyi seriyi devam ettirmek.

TRABZON'DA 20-18 ÖNDE

Bordo mavili takım, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray karşısında Trabzon'da önde. Trabzonspor, evindeki 51 maçta Cimbom'u 20 kez yendi. Aslan ise 18 kez kazandı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da berabere bitti. Trabzonspor'un, 43'ü Avni Aker, 8'i Papara Park'ta oynanan maçlardaki 62 golüne, Galatasaray da 66 golle karşılık verdi.

KAPALI GİŞE OYNANACAK

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanacak. Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verecek. Bordo mavili takımda bugünkü derbide Savic, Draguş, Folcarelli ve Hüseyin Türkmen'in zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunuyor.

2.12

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında oynadığı 16 Süper Lig maçının 10'unu kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 2'sinde ise mağlup oldu. Trabzonspor, iç sahada 34 puan toplayarak 2.12 puan ortalaması tutturdu.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen