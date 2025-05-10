Akyazı'da sezonun son derbisi! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 139. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 138 karşılaşmanın 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.