Akyazı'da sezonun son derbisi! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 35. haftası derbiye sahne olacak. Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde rakibini ligde de yenmek isterken sarı-kırmızılılar ise şampiyonluk için zorlu bir karşılaşmadan daha galibiyetle ayrılmak istiyor. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kritik karşılaşma öncesi 11'lerini belirlediler. İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri... (TS GS SPOR HABERİ)
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LİGDEKİ 104. MAÇ
Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 104. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 103 karşılaşmanın 46'sını Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı.
TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI
Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 2 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 51 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 18 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 8'i Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 62 golüne, Galatasaray da 66 golle karşılık verdi.
TRABZON'DAKİ SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, Karadeniz temsilcisine konuk olduğu son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Trabzon'da son yenilgisini 2018-2019 sezonunda 4-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
SON 4 MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile yaptığı son 4 maçı da galip tamamladı. Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 4 müsabakada da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1 ve 4-3'lük galibiyetler elde etti.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
TRABZONSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen
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