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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Akyazı'da sezonun son derbisi! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Akyazı'da sezonun son derbisi! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası derbiye sahne olacak. Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde rakibini ligde de yenmek isterken sarı-kırmızılılar ise şampiyonluk için zorlu bir karşılaşmadan daha galibiyetle ayrılmak istiyor. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kritik karşılaşma öncesi 11'lerini belirlediler. İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri... (TS GS SPOR HABERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Akyazı'da sezonun son derbisi! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Papara Park'ta 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Akyazı'da sezonun son derbisi! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 139. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 138 karşılaşmanın 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Akyazı'da sezonun son derbisi! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 187, Trabzonspor ise 156 kez gol sevinci yaşadı.

Akyazı'da sezonun son derbisi! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

LİGDEKİ 104. MAÇ

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 104. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 103 karşılaşmanın 46'sını Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı.

Akyazı'da sezonun son derbisi! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 2 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 51 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 18 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 8'i Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 62 golüne, Galatasaray da 66 golle karşılık verdi.

Akyazı'da sezonun son derbisi! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

TRABZON'DAKİ SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Karadeniz temsilcisine konuk olduğu son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Trabzon'da son yenilgisini 2018-2019 sezonunda 4-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Akyazı'da sezonun son derbisi! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

SON 4 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile yaptığı son 4 maçı da galip tamamladı. Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 4 müsabakada da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1 ve 4-3'lük galibiyetler elde etti.

Akyazı'da sezonun son derbisi! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Akyazı'da sezonun son derbisi! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

TRABZONSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza

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