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Marek Hamsik’ten Ahmetcan’a ziyaret
Marek Hamsik, İtalya'da antrenörlük eğitimi aldığı ekibiyle birlikte Ajax'ın hafta sonu oynayacağı NEC maçının antrenmanını ziyaret etti. Ziyarette Hamsik, Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı Ahmetcan Kaplan ile hasret giderdi. İkili uzun süre sohbet etti. Hamsik ve Ahmetcan Kaplan ikilisi, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamıştı.
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