Hedef derbi zaferi

Süper Lig'in 35. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, ezeli rakipleri karşısında 553 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz devi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

SADECE BEŞİKTAŞ BERABERLİĞİ

Söz konusu rakipleriyle oynadığı son 8 müsabakadan 7 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Galatasaray karşısında bu tabloyu değiştirmeye çalışacak. Bu sezon Papara Park'ta Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'ye ise 3-2 yenilen bordo-mavililer, dış sahada rakipleriyle oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1 kaybetmişti.

TEKKE'NİN İKİNCİ BÜYÜK SINAVI

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ilk derbisinde Fenerbahçe'ye karşı sahadan yenilgi ile ayrılmıştı. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik skorla kaybetmişti. 47 yaşındaki teknik adam Galatasaray karşısında evinde kazanarak Trabzonspor kariyerinde bir ilki yaşamak istiyor.

ÖNCE SÜPER LİG SONRA KUPA FİNALİ

Süper Lig'de yarın akşam evinde Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de ezeli rakibiyle karşılaşacak. 5 gün içerisinde 2 maç yapacak ezeli rakiplerin maçları büyük ilgi toplayacak. 10 Mayıs Cumartesi ligde yapılacak dev derbinin ardından 14 Mayıs Çarşamba günü de Gaziantep'te final heyecanı yaşayacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarına devam etti. Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

KRALLIK TAKİBİ

Sezonun flaş yıldızlarından Simon Banza gol krallığı yarışında önemli isimlerden biri konumunda. Bu sezon Süper Lig'de 28 maçta 19 gol kaydeden Banza, şu anda krallık yarışında zirvede yer alan Victor Osimhen'in 5 gol gerisinde bulunuyor. 28 yaşındaki forvet ligde kalan 4 maçta şansını zorlamaya çalışacak. Özellikle bu hafta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisi de Banza açısından bir hayli önem taşıyacak.