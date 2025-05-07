CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor Davy Klaassen için devrede! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor Davy Klaassen için devrede! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Orta saha için gündemde birçok oyuncu var. Ancak Ajax ile sözleşmesi bitecek olan Davy Klaassen hem tecrübesi hem de mali şartları nedeniyle bir adım önde

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor Davy Klaassen için devrede! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Yeni sezon için transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor'da ciddi hareketlilik var. 6 bölgeye takviye yapmayı planlayan bordo mavililer ile ilgili gündeme birçok isim geliyor. Bunlardan birisi de orta saha ve bu bölgeye takıma liderlik yapabilecek, üst seviye oyuncu alınması düşünülüyor. Ayrıca forvet, sol kanat ve stoper bölgelerine de mutlaka takviye olacak. Orta saha transferinde ise gündeme gelen isim yabancı değil: Davy Klaassen. Kış transferinde de Trabzonspor'un istediği Klaassen'in Ajax ile kontratı sezon sonu bitiyor.

AJAX TEKLİF YAPMAYACAK

Hollanda devi, 32 yaşındaki yıldıza yeni kontrat teklif etmeyi düşünmüyor. Klaassen ise son ana kadar kulübünün sözleşme önerisini bekleyecek. Yakın çevresinden alınan bilgiye göre; tecrübeli futbolcu Ajax'ta kalmazsa Türkiye opsiyonunu ciddi şekilde değerlendirmeye alacak. Bordo-mavili yönetim, Davy Klaassen'in menajeriyle yakın temasta ve gelişmeleri takip ediyor. Şu anda market değeri 4 milyon euro olan başarılı futbolcunun sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. Bu transferdeki gelişmelerin son derece olumlu olduğu dile getiriliyor.

27 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ!

Ajax altyapısında yetişen Klaassen, istikrarlı ve üst düzey performansı sonrası 2017'de 27 milyon euro bonservis kazandırarak Everton'a gitmişti. 1 sene sonra Everton'dan 13.5 milyon euro karşılığında Werder Bremen'e transfer olan Hollandalı orta saha, 2020'de 11.7 milyon euro bonservisle Ajax'a döndü. 3 sene yeniden Ajax'ta oynadıktan sonra 1 yıllığına İnter macerasına yelken açan 1.79 boyundaki yıldız, geçtiğimiz yaz tekrar Ajax'a katılmış ve 1 yıllık kontrat imzalamıştı.

Muslera'nın yerine 2 dev aday!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Ünlü şarkıcıyı tanıdınız mı? Kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi
CANLI | Savaş modu: Aktif | Hindistan ve Pakistan arasında füze yağmuru! Son durum ne?
Osimhen'de menajer krizi!
F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan'lı Inter, Devler Ligi'nde finalde! Hakan'lı Inter, Devler Ligi'nde finalde! 01:17
A. Efes Final Four şansını kaçırdı! A. Efes Final Four şansını kaçırdı! 01:10
Inter taraftarları pişman oldu! Inter taraftarları pişman oldu! 01:10
İşte Hakan'ın Barcelona'ya attığı gol! İşte Hakan'ın Barcelona'ya attığı gol! 01:10
Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor 01:10
F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! 01:10
Daha Eski
Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:10
B. Münih’ten Sané’ye rest! B. Münih’ten Sané’ye rest! 01:10
Trabzonspor'da flaş Uğurcan Çakır gelişmesi! Trabzonspor'da flaş Uğurcan Çakır gelişmesi! 01:10
S. Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! S. Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! 01:10
Barış Alper'den flaş karar! Barış Alper'den flaş karar! 01:10
G.Saray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! G.Saray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! 01:10