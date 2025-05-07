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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fırtına gibi ikili

Fırtına gibi ikili

Bordo mavili takım, Süper Lig’de 8, Türkiye Kupası’nda ise 2 olmak üzere son 10 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Zubkov ve Sikan bu periyotta 10 gol attı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
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Fırtına gibi ikili

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcular Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan son haftalarda bordo-mavili takımın skor yükünü çekti. Fırtına, Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 10 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Ara transferde Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk'ten 6'şar milyon euro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen ve kulüp tarihinin en yüksek ücretli transferlerinden olan Zubkov ve Sikan, son 10 maçta gollerin yarısından fazlasını kaydetti. Karadeniz devinde söz konusu dönemde Zubkov 7, Sikan da 3 gol olmak üzere 10 golle takımına katkı sağladı.

SIKAN'DAN 2 HAFTADA 3 GOL

Danylo Sikan ise son haftalarda takımına gol katkısı vermeye başladı. 24 yaşındaki forvet, ligin 33. haftasında Trabzonspor'un sahasında Alanyaspor'u 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, bu hafta da Kasımpaşa ile 1-1 biten maçta takımının tek golünü kaydetti. Ukraynalı yıldızın gol attığı son 2 maçta Fırtına, hanesine 4 puan yazdırdı.

EN GOLCÜ ZUBKOV

Süper Lig'de 19 golle gol krallığında üçüncü sırada yer alan Banza, bu dönemde Zubkov'un gerisinde kaldı. Demokratik Kongolu oyuncu, 7 golü bulunan Zubkov'u 4 golle takip etti. Sikan'ın 3 gol attığı dönemde Ozan Tufan 2 kez rakip fileleri havalandırırken Mendy, Draguş ve Mustafa Eskihellaç da 1'er gol kaydetti.

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