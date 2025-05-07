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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Çizgi yanlış futbolcudan çekildi

Çizgi yanlış futbolcudan çekildi

Trabzonspor taraftarı, bu pozisyonda çizginin yanlış futbolcudan çekildiğine yönelik çok sert eleştiride bulundu... Trabzonspor kulübü de ‘Yazıklar olsun’ paylaşımı ile tepki gösterdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
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Çizgi yanlış futbolcudan çekildi

Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında verilen ofsayt kararları maça damga vurdu. Bordo- mavililer, Simon Banza'nın ayağından bulduğu golle 90. dakikada 2-1 öne geçti. Hakem Halil Umut Meler, VAR ile diyaloğa geçtikten sonra golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Yarı otomatik ofsayt sisteminde çekilen çizgi tartışma konusu oldu. Trabzonsporlular, bu pozisyonda çizginin yanlış futbolcudan çekildiği yönünde serzenişte bulundu. Trabzonspor kulübü de "Yazıklar olsun" paylaşımı ile tepkisini gösterdi.

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