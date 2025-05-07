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Haberler Trabzonspor Brownhill için fırsat kollanıyor

Brownhill için fırsat kollanıyor

Karadeniz devinin orta adaylarından birisi de Josh Brownhill. Burnley ile sözleşmesi haziranda bitecek olan 29 yaşındaki merkez orta saha ile de temaslar sürüyor. Bu sezon İngiltere Championship'te 41 maça çıkan İngiliz yıldız, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen 15 gol ve 6 asistlik olağanüstü bir performans sergileyen 1.79 boyundaki yıldızın talibi çok. Market değeri 13 milyon euro olan Brownhill için de fırsat kollanıyor. Brownhill, liderlik özelliğiyle biliniyor. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numarada da oynayabiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
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Brownhill için fırsat kollanıyor

Karadeniz devinin orta adaylarından birisi de Josh Brownhill. Burnley ile sözleşmesi haziranda bitecek olan 29 yaşındaki merkez orta saha ile de temaslar sürüyor. Bu sezon İngiltere Championship'te 41 maça çıkan İngiliz yıldız, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen 15 gol ve 6 asistlik olağanüstü bir performans sergileyen 1.79 boyundaki yıldızın talibi çok. Market değeri 13 milyon euro olan Brownhill için de fırsat kollanıyor. Brownhill, liderlik özelliğiyle biliniyor. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numarada da oynayabiliyor.

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