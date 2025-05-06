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Haberler Trabzonspor Tekke kendini aştı

Tekke kendini aştı

Bordo mavililerin teknik direktörü 7 maçta 14 puan topladı ve Trabzonspor kariyerine çıkışla başladı. Sadece 1 defa yenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
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Tekke kendini aştı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 'Yuvam' dediği bordo- mavili takımda kendini buldu. Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Tekke, bordo-mavililerle önemli bir çıkışa imza attı. Karadeniz devi, bu süreçte Trendyol Süper Lig'de 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı. Bu performansıyla maç başına 2 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinin en önemli çıkışına imza atmış durumda.

TEKKE'DEN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Fatih Tekke, Alanya maçının ilk 11'ine göre Kasımpaşa sınavında 2'si mecburi 4 değişik yaptı. Sakatlığı bulunan kaleci Uğurcan'ın yerine Taha Tepe, kart cezalısı Malheiro'nin yerine Arif, orta sahada ise Mendy'nin yerine Lundstram, sol kanatta Vişça'nın yerine Nwakaeme oynadı.

İkinci kez oldu

Kasımpaşa ve Trabzonspor, 2014- 15'in ardından ikinci kez bir sezonda karşılaştıkları iki maçta da yenişemedi. (2-2 ve 1-1)

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