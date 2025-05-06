Seriye bağladı

Trabzonspor'un devre arasında Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Danylo Sikan, gollerine dün de devam etti. Bordo-mavili formayla ilk gol sevincini geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, yaptığı dubleyle Trabzonspor'un maçı kazanmasına başrolü oynamıştı. Akdeniz ekibi karşısında iki gol, bir asistlik performans ortaya koyan Sikan, dün Kasımpaşa maçının da 47'nci dakikasında şık bir gol kaydetti. Son iki maçta 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Ukraynalı yıldız, Trabzonspor taraftarlarından da alkış aldı. Sikan, dün 65'inci dakikada yerini Batista Mendy'ye bıraktı. Sikan maç sonu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. 2. yarıda daha iyi oynadık. İkinci golü bulabilirdik. Belki de atmış olabiliriz, bilmiyorum. Her maçı kazanmak ve taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz ama bugün maalesef istediğimiz gibi olmadı. Oyundan çıkmam, taktiksel" dedi.