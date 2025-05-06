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Haberler Trabzonspor Önemli olan cesaret

Önemli olan cesaret

Tekke: “2 puan kaybettik ama önemli olan cesaret. Önümüzde iki kere Galatasaray ile oynayacağız. Çok daha iyi olmamız lazım.”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
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Önemli olan cesaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından şunları söyledi: "İlk yarı kaybedilmiş bir 45 dakika. Ön alan baskılarımız doğru değil, oynama şeklinde tedirginliklerimiz oldu. Bunun üzerine çalışmaya devam etmeliyiz. Daha cesur olmamız lazım. İkinci yarıda oyun bize doğru dönebilirdi. Verilen kararlar var. 2 puan kaybettik ama benim için önemli olan cesaret. Önümüzde iki kere Galatasaray ile oynayacağız. Çok daha iyi olmamız lazım. Uğurcan ve Savic... O sakatlıklar oynamayabilir ama oynama istekleri çok üst düzey. Geçen sürede bakacağız. Onların durumuna göre bakacağız."

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