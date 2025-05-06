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Haberler Trabzonspor Kadınlara saldırdılar

Kadınlara saldırdılar

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Ünye Kadın Futbol Kulübünü 2-1 mağlup etti. Maç sonrası galibiyeti kutlayan Trabzonsporlu futbolcular ve teknik ekibin, ev sahibi ekibin futbolcuları, taraftarları ve yöneticilerinin saldırısına uğradığı öğrenildi. Bordo mavili kadın futbolculara, çalışanlara ve teknik ekibe fiziki saldırı gerçekleşirken o anlar tribünlerden kayıt altına alındı. Olaylar güvenlik ekiplerinin araya girmesiyle güçlükle sona erdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
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Kadınlara saldırdılar

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Ünye Kadın Futbol Kulübünü 2-1 mağlup etti. Maç sonrası galibiyeti kutlayan Trabzonsporlu futbolcular ve teknik ekibin, ev sahibi ekibin futbolcuları, taraftarları ve yöneticilerinin saldırısına uğradığı öğrenildi. Bordo mavili kadın futbolculara, çalışanlara ve teknik ekibe fiziki saldırı gerçekleşirken o anlar tribünlerden kayıt altına alındı. Olaylar güvenlik ekiplerinin araya girmesiyle güçlükle sona erdi.

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