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Haberler Trabzonspor İlk yarının özeti: Sıfır istatistik

İlk yarının özeti: Sıfır istatistik

Fırtına, Kasımpaşa maçının ilk 45 dakikasında yokları oynadı. İsabetli şutu, korneri, ofsaytı, faulü olmayan Trabzonspor, 10 büyük ligdeki ilk takım oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
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İlk yarının özeti: Sıfır istatistik

Karadeniz devi dün maçın ilk yarısında son derece etkisiz bir görüntü sergiledi. Bu durum rakamlara da yansımış durumda. Fırtına ilk 45 dakikada maçın doğal akışındaki birçok istatistiği elde edemedi. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeyen, korner kullanmayan, ofsayta düşmeyen ve faul yapmayan ilk takım olan Trabzonspor oldu. Bu istatistik, Süper Lig'de 2014-15'ten bu yana bir ilk devreyi bu şekilde tamamlayan ilk ekip oldu.

HAYATİ MÜDAHALE!

38. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın puan getiren müdahalesi geldi. Kasımpaşalı Ouanes, savunmasının arkasına sarkması sonucunda topla buluştu. Ardından Aytaç'ı gördü. Bu sırada Taha Tepe'nin kaleyi terk ettiği için Aytaç da şutu çekti. Trabzonspor'da Mustafa da topu kalenin önünden çıkardı.

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