117 haftalık hasret bitmedi

Geçen hafta Alanya'yı 4-3 yenerek bu sezon ilk kez peş peşe 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Kasımpaşa'yı da devirmesi halinde 117 hafta sonra ilk kez 4 maçlık seri yakalayacaktı. Ama olmadı. Fırtına, en son şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında G.Saray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanya'yı 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 yenmişti.