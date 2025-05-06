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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor 117 haftalık hasret bitmedi

117 haftalık hasret bitmedi

Geçen hafta Alanya'yı 4-3 yenerek bu sezon ilk kez peş peşe 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Kasımpaşa'yı da devirmesi halinde 117 hafta sonra ilk kez 4 maçlık seri yakalayacaktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
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117 haftalık hasret bitmedi

Geçen hafta Alanya'yı 4-3 yenerek bu sezon ilk kez peş peşe 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Kasımpaşa'yı da devirmesi halinde 117 hafta sonra ilk kez 4 maçlık seri yakalayacaktı. Ama olmadı. Fırtına, en son şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında G.Saray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanya'yı 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 yenmişti.

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