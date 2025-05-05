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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! İşte Fatih Tekke'nin Kasımpaşa maçı ilk 11'i

Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! İşte Fatih Tekke'nin Kasımpaşa maçı ilk 11'i

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 4 maçtan galibiyet ile ayrılan Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa karşısında galip gelerek serisini sürdürmeyi hedefliyor. İşte Fatih Tekke'nin Kasımpaşa maçı ilk 11'i... | Son dakika spor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! İşte Fatih Tekke'nin Kasımpaşa maçı ilk 11'i

Trendyol Süper Lig'de 33. haftada Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Bu aksam saat 20.00'de oynanacak mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak ve hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 4 maçı kazanan Fırtına, serisini sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, ligde ve kupada yapacağı Galatasaray derbileri öncesi moral de bulmayı amaçlıyor.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Yasin, Piatkowski, Rodrigues, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa

Trabzonspor: Taha, Mustafa, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Ozan Tufan, Sikan, Zubkov, Vişça, Banza

ÜSTÜNLÜK TRABZONSPOR'DA

Bu maçla beraber Trabzonspor ve Kasımpasa, 32. kez karsılaşacak. Iki takım arasında ligde oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, 9 kez de beraberlik yasandı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-08'de baslayan rekabette rakip fileleri 56 kez havalandırırken, Kasımpaşa 41 gol attı. Ligin ilk yarısında Papara Park'ta oynanan karsılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

EN SON 2021-2022'DE

Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 4 maç üst üste kazanmak istiyor. Ligde son 3 maçını kazanan bordo-mavililer en son 2021-2022 sezonunda 8 maçlık galibiyet serisi elde etti. Bu sezon ligde 3 maçlık galibiyet serisi ve ilk deplasman galibiyeti Fatih Tekke ile geldi.

UĞURCAN VE SAVIC YOK

Sakatlıkları olan Uğurcan Çakır ve Stefan Savic ile kart cezalısı Malheiro, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Uğurcan Çakır'ın MR görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edilmiştir. Stefan Savic'te ise sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir" dedi.

KALE TAHA'YA EMANET

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Kasımpaşa deplasmanında Muhammet Taha Tepe'nin forma giymesi bekleniyor. Kaleci Taha bu sezon ligde hiç süre almazken Türkiye Kupası'nda 1 maçta 90 dakika süre aldı. Uğurcan Çakır da ligde 31 maçın tamamında 90 dakika oynadı.

GOLCÜLER BANZA VE ZUBKOV

Fırtına'nın Kasımpasa karsısındaki en önemli gol ayakları kuskusuz Simon Banza ve Oleksandr Zubkov olacak. Bu sezon bordo-mavili formayla 19 gole imza atan Banza, bir gol daha atması halinde Trabzonspor tarihinde bir sezonda 20 gole ulasan üçüncü yabancı futbolcu olarak adını yazdıracak. Bu hedefle Kasımpaşa karsısına çıkmaya hazırlanan golcü oyuncu, önemli bir basarıya daha imza atmak istiyor. Öte yandan, Trabzonspor formasıyla attığı 7 golün tamamını Papara Park'ta kaydeden Zubkov, Kasımpaşa karsısında bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor. Başarılı oyuncu, deplasmanlarda da golle tanışmak için sahaya çıkacak.

KRALLARIN DÜELLOSU

Kasımpaşa-Trabzonspor maçında, bordo- mavili formayla gol krallığı yasamış iki eski yıldız, Fatih Tekke ve Burak Yılmaz karsı karsıya gelecek. Daha önce Alanyaspor'un basındaki Tekke, Yılmaz'ın çalıstırdığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etmişti. Fatih Tekke simdi ise Trabzonspor'un basında benzer bir başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Sahadaki oyuncular kadar, kulübedeki bu taktik rekabet de ilgi çekiyor.

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