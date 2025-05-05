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Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Ertuğrul Doğan "Teklif var" demişti O 5 isim ortaya çıktı

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ertuğrul Doğan "Teklif var" demişti O 5 isim ortaya çıktı

Baskan Ertugrul Dogan’ın, “5 futbolcumuza ciddi teklif var” açıklamasında bahsettigi isimler büyük oranda netlesti. Yönetim kurulu sezon sonunda bu teklifleri degerlendirmeye almayı planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Ertuğrul Doğan "Teklif var" demişti O 5 isim ortaya çıktı

Trabzonspor Baskanı Ertuğrul Doğan'ın divan kurulu toplantısında yaptıgı açıklamalar, kulübün mali yapısına dair önemli detaylar içerirken, transfer gündemini de hareketlendirdi. Baskan Dogan'ın, "5 oyuncuya ciddi teklifler var. Bunları insallah satabiliriz, ciddi gelirler elde edebiliriz" sözleri camiada merak uyandırdı. Bu açıklamanın ardından, söz konusu 5 oyuncunun kimler oldugu sorusu gündeme geldi. Ertugrul Dogan'ın açıklamalarının ardından edinilen bilgilere göre, teklif alan isimler arasında Malheiro, Batagov, Salih Malkoçoglu, Dragus ve Batista Mendy öne çıkıyor. Ayrıca kaptan Ugurcan Çakır, Zubkov ve Cham gibi oyuncuların da bu listeye dahil olabilecegi belirtiliyor. Yönetimin, kulübün ekonomik yapısını rahatlatmak adına gelen teklifleri degerlendirmeye sıcak baktıgı ifade ediliyor.

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