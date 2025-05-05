Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 34. hafta maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 18. dakikada Arseniy Batagov (KK) kaydederken konuk ekibin golü ise 47. dakikada Danylo Sikan'dan geldi.

MAÇTA 3 GOLE OFSAYT ENGELİ

Karşılaşmanın 30. dakikasında Kasımpaşa, Da Costa ile ikinci golü buldu ancak gol, ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında bu sefer Trabzonspor'un Simon Banza ile bulduğu golün ardından yapılan VAR incelemesi sonucu gol, ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

Son olarak karşılaşmanın 90+4. dakikasında Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın ayağından golü buldu ancak pozisyonun ofsayt olması sebebiyle gol geçerli sayılmadı.

Bu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor, 46 puana yükseldi ancak 8. sıraya geriledi. Kasımpaşa ise 43 puana ve 9. sıraya yükseldi.

Trendyol Süper Lig 35. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak, Kasımpaşa ise Eyüpspor deplasmanına konuk olacak.