Fatih Tekke: Oyuncularımın hepsi hazır

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"Zor bir karşılaşma. Geniş alanda pas alışkanlığı olan, hızlı hücumları iyi yapan, bireysel kaliteleri olan oyuncuları var. Zor bir maç. İki takımın da eksikleri var. Kazanmak için oynayacağız her maçta olduğu gibi. Bugünkü beklentim kazanmak ama kolay gözükmüyor. İyi hazırlandık. Oyuncularımın hepsi hazır. Odaklanmış durumdayız. Rakip güçlü, konumlarının rahat olması da biraz işimizi güçleştirebilir ama kaybedeceğimiz topların sayısı az olursa kazanmaya yakın olabiliriz. Kazanmak istiyoruz. Her iki takıma da başarılar."