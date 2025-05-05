Danylo Sikan: Oyundan çıkmam taktiksel bir değişiklikti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekip adına beraberlik golünü kaydeden Danylo Sikan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SIKAN'IN AÇIKLAMALARI

"Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Deplasman maçları kolay olmuyor. İkinci yarıda daha iyi oynadık. İkinci golü bulabilirdik. Belki de atmış olabiliriz, bilmiyorum. Her maçı kazanmak ve taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz ama bugün maalesef istediğimiz gibi olmadı."

"Oyundan çıkmam, taktiksel bir değişiklikti. İlk yarıda sarı kart gördüğüm için taktiksel bir değişiklikti."