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Haberler Trabzonspor U19’lar 2-1 galip

U19’lar 2-1 galip

U19 Elit Ligi'nde şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor, dün Boluspor'u konuk etti. Bordo mavililer Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmadan Ekrem Terzi'nin golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Fırtına bu sonuçla 3 maç eksiği bulunmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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U19’lar 2-1 galip

U19 Elit Ligi'nde şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor, dün Boluspor'u konuk etti. Bordo mavililer Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmadan Ekrem Terzi'nin golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Fırtına bu sonuçla 3 maç eksiği bulunmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

ALKIŞLARLA KARŞILADI

UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayarak tarihi bir başarıya imza atan Trabzonspor U19 Takımı'na dün Boluspor'dan jest geldi. Bolusporlu futbolcular ve teknik heyet, Kadir Özcan Tesisleri'nde maç için sahaya çıkan Trabzonsporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı, tebrik etti.

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