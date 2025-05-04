Osimhen’e 20 verebilirdim

Başkan Doğan, gelir-gider dengesizliğini gidermek zorunda olduklarını vurgulayarak, "Birçok proje, birçok arazi kazandırsak da sorun çözülmüş değil. Problemin çözülmesi için gelir-gider dengesini sağlamamız lazım. Elimizdeki 5 oyuncuya ciddi teklifler var. Bu oyuncuları satabiliriz. SPK'da çalışmalarımız var. Sponsorluk projelerimiz var. Sorunlar bitmedi, sorunların bitmesi için herkesin desteği lazım. Taşıma su ile değirmen döndürmeye çalışabilirdim. Transferde hatalar oldu. Şunu yapabilirdik. Bankalar Birliği borcunu kapatmayıp, Osimhen'e Galatasaray 15 verdi, 20 verip alabilirdim. Çözüm bunlar değil, bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunları tek başıma değil, sizin desteğinizle halledebiliriz" dedi.