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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor 117 haftalık özlem

117 haftalık özlem

Fatih Tekke ile çıkışa geçen Fırtına, ligde galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Alanya'yı 4-3 yenerek bu sezon ligde ilk kez peş peşe 3 maçtan galibiyetle ayrılan Fırtına, yarın Kasımpaşa'yı da mağlup ederse 117 hafta sonra ilk kez 4 maçlık seri yakalayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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117 haftalık özlem

Fatih Tekke ile çıkışa geçen Fırtına, ligde galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Alanya'yı 4-3 yenerek bu sezon ligde ilk kez peş peşe 3 maçtan galibiyetle ayrılan Fırtına, yarın Kasımpaşa'yı da mağlup ederse 117 hafta sonra ilk kez 4 maçlık seri yakalayacak.

2021-22'DE YAPTI

Karadeniz devi, en son şampiyon olduğu 2021-22'de Abdullah Avcı ile 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Fırtına, söz konusu sezonun 23. haftasında G.Saray'ı 2-1 yenerek başladığı seride Kasımpaşa'yı 1-0, Konya'yı 2-1, Alanya'yı 4-0 ve Kayseri'yi 3-2 yenmişti.

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