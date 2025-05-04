117 haftalık özlem

Fatih Tekke ile çıkışa geçen Fırtına, ligde galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Alanya'yı 4-3 yenerek bu sezon ligde ilk kez peş peşe 3 maçtan galibiyetle ayrılan Fırtına, yarın Kasımpaşa'yı da mağlup ederse 117 hafta sonra ilk kez 4 maçlık seri yakalayacak.

2021-22'DE YAPTI

Karadeniz devi, en son şampiyon olduğu 2021-22'de Abdullah Avcı ile 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Fırtına, söz konusu sezonun 23. haftasında G.Saray'ı 2-1 yenerek başladığı seride Kasımpaşa'yı 1-0, Konya'yı 2-1, Alanya'yı 4-0 ve Kayseri'yi 3-2 yenmişti.