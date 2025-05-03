Yeni bir fobi sona erebilir

Fırtına, Süper Lig'de Rize'yi 2-0, Adana Demir'i 1-0 ve Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 3 maçtan 9 puanla ayrıldı. Hedef Kasımpaşa'yı da yenip 117 hafta sonra 4'te 4 yapmak.

GALİBİYET CANAVARI

6 Nisan'da Kadıköy'de kaybettiği F.Bahçe derbisinin ardından ligdeki Rize galibiyetiyle beyaz bir sayfa açan Trabzonspor, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı... Rize'den sonra Adana Demir'i 1-0'la geçen Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve ligde Alanya'yı da 4-3 yendi.