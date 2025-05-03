TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan yeniden Bondarenko hamlesi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, haftalar öncesinde transfer çalışmalarına başladıklarını duyurmuştu. Bordo mavililer, önümüzdeki sezon için 6 bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Bu mevkiler; forvet, sol kanat, sol bek, 10 numara, 8 numara ve stoper... Karadeniz devinin listesi şekillenmeye başlamış gibi gözüküyor. Forvet için Onuachu, Banza ve Romulo, orta saha için Burnley'den Brownhill, sol kanat için de Espanyol'un kaptanı Puado listede. Ancak Bondarenko'dan da vazgeçilmedi.

7 MİLYON EURO ÖNERİLMİŞTİ

Yaz döneminde stoper Batagov ile başlayan Ukraynalı futbol avı, ara transfer döneminde forvet Sikan ve sağ kanat Zubkov ile devam etmişti. Zorya Luhansk'tan Batagov'u 1.8 milyon euro'ya kadrosuna katan yönetim Sikan ve Zubkov için Shakhtar'a 12 milyon euro ödedi. Transfer edilen Ukraynalı oyuncuların yüksek performansı nedeniyle bu ülke mercek altında. Karadeniz devi, ara dönemde yine Shakhtar Donetsk'ten alamadığı Artem Bondarenko için yeniden harekete geçecek. 24 yaşındaki 10 numara konusunda yönetim, 7 milyon euro seviyelerine çıkmıştı.

33 MAÇTA 9 GOL VE 2 ASIST

Fakat Ukrayna ekibi, Artem Bondarenko'nun yerini dolduramayacağı için 12 milyon euro'nun altına düşmemişti. Ayrıca Shakhtar Donetsk'in hocasının, Sikan ve Zubkov'un ardından bir başka yıldızının ayrılmasına karşı çıkması, görüşmeleri tıkamıştı. Fırtına, Bondarenko'yu takibi sürdürüyor. Sözleşmesi 2028 yılında bitecek yıldızın market değeri 10 milyon euro. Ukrayna basını, Karadeniz devinin bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 9 gol, 2 asistlik skor katkısı veren 1.87 boyundaki futbolcu için sezon sonunda Shakhtar Donetsk kulübüne yeniden teklif yapacağını duyurdu.

Güçlü fiziği ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Artem Bondarenko, Shakhtar altyapısından yetişerek A takıma kadar yükseldi. 1.87 boyundaki futbolcu, bu sezon 33 maçta forma giyerek 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Asıl mevkisi 10 numara olan Ukraynalı oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TEKLİF SUNULMUŞTU

Trabzonspor yönetimi ara dönemde 4 oyuncu kadrosuna katmış ancak transfer etmeyi çok istediği Artem Bondarenko'yu ise Türkiye'ye getirememişti. 24 yaşındaki 10 numara için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli olan 7 milyon euro'yu öneren bordo mavili yönetim, Shakhtar Donetsk'in 12 milyon euro'da diretmesi nedeniyle geri adım atmıştı.