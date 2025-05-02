TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Romulo harekatı!

Fatih Tekke'nin göreve gelmesinden sonra aldığı galibiyetlerle üzerindeki kara bulutları dağıtan Trabzonspor, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililerin hedeflerinden birisi de hücum hattını yeniden şekillendirmek. Öncelikle Paul Onuachu'nun bonservisini Southampton'dan almayı veya bu sezon kiralık olan Simon Banza'yı takımda tutmayı planlayan Karadeniz devi, bir yandan da alternatifler üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda Göztepe'nin yıldız golcüsü Romulo'nun gündeme alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan 23 yaşındaki forvet, bu dönem de etkili performansını sürdürdü.

BIRÇOK TAKIMIN LISTESINDE

Brezilyalı santrfor, ligde 25 maçta 11 gol atarken, 9 da asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 4 gol ve 1 asistle oynayan Romulo, toplamda 25 gole direkt katkı yapmasıyla dikkat çekti. 1.93 boyundaki golcü, hem fiziği hem de hızıyla ön plana çıkarken, bitiriciliğiyle de birçok kulübün radarına girmeyi başardı. Trabzonspor'un Romulo için Göztepe ile ilk temasları kurduğu ve transfer sürecinin, Onuachu ve Banza dosyalarındaki gelişmelere göre hız kazanabileceği belirtiliyor. Avrupa'dan da talipleri bulunan Romulo'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilse de Göztepe'nin bu rakamın üzerinde bir bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi.

29 MAÇTA 25 GOLE DİREKT KATKI

Romulo, Göztepe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 29 karşılaşmada forma giyerken 15 gol 10 asiste imza atarak 25 gole doğrudan katkı sağladı. Bu performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

ASİST KRALLIĞINDA İDDİALI

Sarı-kırmızılı formayla ligde 11 gol atan Romulo Cardoso, 9 kez gol pası vererek asist krallığında zirveyi yakından takip ediyor. Asist krallığı yarışında ilk sırada 11 asist ile Tadic bulunurken, ikinci sırayı ise 9'ar asistle Yunus Akgün ve Romulo paylaşıyor. Romulo, kariyerinin en verimli sezonunu yaşıyor.

AVRUPA'NIN DA TAKİBİNDE

Romulo Cardoso, ilk olarak Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dikkatini çekse de Avrupa'nın önemli takımları Brezilyalı oyuncuyu yakından takip etmeye başladı. Hollanda ekiplerinden Feyenoord ve Ajax da 23 yaşındaki golcüyü izliyor.