Tekke kendini buldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 'Yuvam' dediği bordo-mavili takımda kendini buldu. Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Tekke, bordo- mavililerle önemli bir çıkışa imza attı. Karadeniz devi, bu süreçte Trendyol Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan topladı. Bu performansıyla maç başına 2.17 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinin en önemli başlangıcına imza attı.

KUPADA FİNAL

Fırtına, Fatih Tekke yönetiminde Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ve Göztepe'yi geçerek adını finale yazdırdı. Tekke, futbolculuk kariyeri sonrası teknik direktör olarak ilk kupasına bordo-mavili takımın başında ulaşma şansına çok yaklaştı.

ALANYA'DA 1.44

Tekke daha önce en iyi performansını Alanyaspor'da göstermişti. 2014-2015 sezonunda Erciyespor ile 0.78, İstanbulspor ile 2022-23'de 1.13 ve 2023-24'te 0.50, Alanyaspor ile 2023-24'te 1.44 ve 2024-25'te 0.91 puan ortalaması tutturdu.