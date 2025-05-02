CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Ozan Tufan en iyi ilk 11'ini açıkladı

Ozan Tufan en iyi ilk 11'ini açıkladı

Trabzonspor'un yıldız ismi Ozan Tufan, beğendiği futbolculardan oluşan ilk 11'i açıkladı. Kardroda Süper Lig'den tek bir isme yer verdi. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 14:04
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ozan Tufan en iyi ilk 11'ini açıkladı

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Hull City takımından kadrosuna kattığı Ozan Tufan; kariyerinin dönüm noktası, aile hayatı ve bordo-mavili takımın bu sezonki performansı hakkında konuştu. Trabzonspor Dergisi'ne röportaj veren tecrübeli futbolcu, beğendiği futbolcuları açıkladı ve futbol tarihinin en iyi 11'ini seçti.

Trabzonspor Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Tufan, en iyi ilk 11'ini de açıkladı.

OZAN TUFAN'A EN İYİ İLK 11

Uğurcan Çakır, Dani Alves, Ramos, Pique, Marcelo, Busquets, De Bruyne, David Silva, Messi, Mbappe, Cristiano Ronaldo

Rosier'den flaş G.Saray itirafı!
F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar...
DİĞER
Sokak kedisi değil, provokatör!
CANLI | Dünyanın gözü İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde! Nijerli Bakan Turkuvaz zirvesinde açıkladı: Sömürü bitti Türkiye ile iş birliği zamanı
G.Saray Sara'dan servet kazanacak!
Fransız devinden sürpriz hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rosier'den flaş G.Saray itirafı! Rosier'den flaş G.Saray itirafı! 13:50
F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... 12:48
G.Saray'da Barış Alper çılgınlığı! Bonservisi... G.Saray'da Barış Alper çılgınlığı! Bonservisi... 12:14
G.Saray Sara'dan servet kazanacak! G.Saray Sara'dan servet kazanacak! 11:50
Fransız devinden sürpriz hamle! Fransız devinden sürpriz hamle! 11:06
Transferde hayrete düşüren plan! Transferde hayrete düşüren plan! 10:50
Daha Eski
Geldiği gibi gidiyor! Geldiği gibi gidiyor! 10:05
G.Saray'dan dev transfer! İstanbul'a davet edildi G.Saray'dan dev transfer! İstanbul'a davet edildi 09:55
Mourinho'dan Rafa'ya özel önlem! Mourinho'dan Rafa'ya özel önlem! 09:37
Bugünkü maçlar 2 Mayıs Cuma 2025 Bugünkü maçlar 2 Mayıs Cuma 2025 08:58
Chelsea ve Real Betis galip! Chelsea ve Real Betis galip! 01:16
Olympiakos Final Four'da! Olympiakos Final Four'da! 01:16