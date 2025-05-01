Trabzon’da bir başka!

Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro'ya alınan Oleksandr Zubkov, kısa sürede 9 gol katkısı yaptı. Ligde 5 ve kupada 2 gol atan Zubkov, 2 de asist yaptı. Ukraynalı futbolcu özellikle Papara Park'taki maçlarda coşuyor. 28 yaşındaki sağ kanat, ligde Çaykur Rize'ye karşı 2, Hatay, Göztepe ve Alanya maçlarında 1'er gol atarken, Türkiye Kupası'nda da Bodrum FK ve Göztepe karşılaşmalarında da 1'er gol sevinci yaşadı. Gaziantep FK ve Alanya sınavlarında da 1'er asist yaptı. Ligde 10 maçta 591 dakika görev alan 5 gol ve 2 asist yapan, Türkiye Kupası'nda da 279 dakika forma giyip 2 gol kaydeden Zubkov, 11'in değişmez isimlerinden oldu.

SIRA DEPLASMANDA

Zubkov, deplasmanda henüz golle buluşamadı. Ukraynalı futbolcu, dış sahada Trendyol Süper Lig'de 4, kupada da 1 olmak toplam 5 müsabakada gol ya da asist katkısı sağlayamadı. 28 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu suskunluğunu bozmak istiyor.