Kasımpaşa’yı ezberliyor

3 maç üst üste kazanarak sezonun bitimine 5 maç kala 4. sıradaki Beşiktaş ile aradaki farkı 7 puana indiren Trabzonspor, pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fatih Tekke, Kasımpaşa'yı mercek altına aldı. Evindeki son 8 maçı kaybetmeyen lacivertbeyazlıları devirmenin planını yapan 47 yaşındaki hoca, rakibin son maçlarını izleyerek zaaflarını ve güçlü yönlerini tespit etmeye çalışıyor.

İLK HEDEF BEŞİNCİLİK

Fatih Tekke yönetiminde daha agresif ve üretken bir görüntü çizen Trabzonspor, hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürüyor. Tekke'nin oyuncularına verdiği, "Her maç final" mesajı, takımın motivasyonunu artırırken, Kasımpaşa maçında alınacak bir galibiyet, hem moral hem de istatistik anlamında kritik bir eşik olacak. Fırtına, lig beşinciliği hedefine yaklaşmak istiyor.

117 HAFTALIK DEV ÖZLEM

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla çıkışa geçen bordo-mavili takım, ligde galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez peş peşe 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, bu hafta Kasımpaşa'yı da mağlup etmesi halinde 117 hafta sonra ilk kez 4 maçlık seri yakalayacak.

AVCI İLE 5 MAÇLIK SERİ

Fırtına, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek başladığı seride sırasıyla Kasımpaşa'yı 1-0, Konyaspor'u 2-1, Alanyaspor'u 4-0 ve Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

SON 3 SEZONDA YAPAMADI

Bordo mavililer, şampiyonluk sezonundan sonra en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakaladı. Fırtına, 2022-23 sezonunda bir kez, 2023-24'te ise 2 kez üst üste 3 maçı kazandı. Bu dönem de bir kez peş peşe 3 maç galip gelme başarısı gösterdi.