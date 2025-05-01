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Haberler Trabzonspor Gençler için kulüp satın alınacak

Gençler için kulüp satın alınacak

U19 takımının başarısı, kulübü yeni bir vizyon arayışına yöneltti. Hedef, Fransa veya Portekiz’de ikinci ligden bir kulüp satın almak. Başkan Doğan müjdeyi verdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Gençler için kulüp satın alınacak

UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Trabzonspor U19 Takımı, kulübün gelecek planlamasının merkezine yerleşti. Bordo-mavililer, hem bu jenerasyonu doğru değerlendirmek hem de Avrupa'da yetenek avına çıkmak için Portekiz ve Fransa'nın ikinci liglerinden bir takım satın almayı hedefliyor. Yönetim, hem altyapı oyuncularına Avrupa'da süre verebileceği bir kulüp oluşturmak hem de bu gençlere yeni bir vizyon kazandırmak istiyor. Başkan Ertuğrul Doğan konu ile ilgili, "En büyük hedefimiz, akademide yakalanan bu büyük başarıyı kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek. Kulüp satın alımında son aşamadayız" bilgisini verdi.

İYİ Kİ TRABZONSPORLUYUZ

Trabzonspor U19 Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, yaptığı konuşmada, "Bize her zaman olduğu gibi turnuvanın başından sonuna kadar bize çok büyük bir destek verdiniz. Sizleri çok seviyoruz. Tüm gücümüzle mücadele ettik. İyi ki varsınız, iyi ki Trabzonsporluyuz" ifadelerini kullandı.

ŞEHİR TURU ATTILAR

UEFA Gençlik Ligi final maçında Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamlayan Trabzonspor U19 Takımı, gece yarısı Trabzon Havalima'nında gece yarısı coşku ile karşılandı. Takım dün üstü açık otobüs ile Trabzon sokaklarında tur attı, taraftarlarla buluştu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden hareket ederek şehirde tur atan bordo-mavili takım, Meydan Parkı'nda alkışlar ve meşaleler eşliğinde karşılandı. Taraftarlarla buluşan Trabzonspor U19 Takımı, Avrupa ikinciliğini taraftarıyla doyasıya kutladı.

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