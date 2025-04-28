Trabzonspor U19-Barcelona U19 | CANLI İZLE (UEFA Gençlik Ligi / Final)

UEFA Gençlik Ligi final mücadelesinde Trabzonspor ile Barcelona karşı karşıya geliyor. İki bordo mavili takımın gençlerinin nefes kesen kupa mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR-BARCELONA MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor U19: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal Turan, Abdurrahman Bayram, Onuralp Çakıroğlu.

Barcelona U19: Yaakobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Junyent, Farinas, Diarra, Pradas, Alba, Hernandez.

TRABZONSPOR-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Barcelona mücadelesi 28 Nisan Pazartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

TRABZONSPOR TARİHE GEÇTİ

UEFA Gençlik Ligi'nde finale kalarak tarihe geçen Trabzonspor, kupayı da müzesine götürerek unutulmaz bir an yaşamak istiyor. Avrupa'nın önemli takımlarına karşı etkili performans gösteren temsilcimiz, finale kalan ilk Türk takımı olarak bir ilki başarmayı hedefliyor.

Daha önce iki defa şampiyonluk yaşayan Barcelona U19'a karşı hata yapmak istemeyen Trabzonspor U19, ikinci kez katıldığı turnuvada mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.

FİNAL YOLU

Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.

Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi. Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.