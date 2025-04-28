CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor U19-Barcelona U19 | CANLI İZLE (UEFA Gençlik Ligi / Final)

Trabzonspor U19-Barcelona U19 | CANLI İZLE (UEFA Gençlik Ligi / Final)

UEFA Gençlik Ligi final mücadelesinde Trabzonspor ile Barcelona karşı karşıya geliyor. İki bordo mavili takımın gençlerinin nefes kesen kupa mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 18:57 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 19:20
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor U19-Barcelona U19 | CANLI İZLE (UEFA Gençlik Ligi / Final)

UEFA Gençlik Ligi final mücadelesinde Trabzonspor ile Barcelona karşı karşıya geliyor. İki bordo mavili takımın gençlerinin nefes kesen kupa mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR-BARCELONA MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor U19: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal Turan, Abdurrahman Bayram, Onuralp Çakıroğlu.

Barcelona U19: Yaakobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Junyent, Farinas, Diarra, Pradas, Alba, Hernandez.

TRABZONSPOR-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Barcelona mücadelesi 28 Nisan Pazartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

TRABZONSPOR TARİHE GEÇTİ

UEFA Gençlik Ligi'nde finale kalarak tarihe geçen Trabzonspor, kupayı da müzesine götürerek unutulmaz bir an yaşamak istiyor. Avrupa'nın önemli takımlarına karşı etkili performans gösteren temsilcimiz, finale kalan ilk Türk takımı olarak bir ilki başarmayı hedefliyor.

Daha önce iki defa şampiyonluk yaşayan Barcelona U19'a karşı hata yapmak istemeyen Trabzonspor U19, ikinci kez katıldığı turnuvada mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.

FİNAL YOLU

Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.

Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi. Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

G.Saray'a Sane transferinde şok!
Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu!
DİĞER
Kardelenler'de heyecan dorukta! Fatoş Koray'la ilgili gerçekleri öğrenir...
Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar! 6.2'lik deprem sonrası sosyal konut adımı: İstanbul'un ihmale tahammülü yok
F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde!
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan'dan U19 takımına ziyaret! Ertuğrul Doğan'dan U19 takımına ziyaret! 17:15
Aysu Türkoğlu'ndan tarihi başarı! Aysu Türkoğlu'ndan tarihi başarı! 16:41
G.Saray'a Sane transferinde şok! G.Saray'a Sane transferinde şok! 16:24
G.Saray'a sürpriz orta saha! G.Saray'a sürpriz orta saha! 15:50
F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! 15:35
Adalı: Ne kadar transfer gerekiyorsa... Adalı: Ne kadar transfer gerekiyorsa... 15:24
Daha Eski
Beşiktaş'ta F.Bahçe mesaisi başladı! Beşiktaş'ta F.Bahçe mesaisi başladı! 14:44
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 14:31
Lazio-Parma maçı ne zaman? Lazio-Parma maçı ne zaman? 14:21
Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? 13:48
G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı 13:27
Udinese-Bologna maçı ne zaman? Udinese-Bologna maçı ne zaman? 12:07