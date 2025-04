Trabzonspor U19 1-4 Barcelona U19 | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Gençlik Ligi / Final)

UEFA Gençlik Ligi'nde tarih yazan Trabzonspor U19 Takımı, bordo mavili finalde Barcelona'ya 4-0 yenildi. Turnuvanın en çok gol atan takımına karşı peri masalı yazmayı başaramayan Fırtına'nın gençleri, Avrupa'da 2'nci olarak Türk futbol tarihine geçti.

İsviçre'nin Nyon şehrinde oynanan final mücadelesinde Barcelona, açılışı dakika 11'de Ibrahim Diarra ile yaptı.

18. dakikada Andres Cuenca ile farkı 2'ye çıkartan Barça, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

56. dakikada Hugo Alba ile skor 3-0 oldu.

Dakika 68'de kendisinin 2'nci takımının 4'üncü golünü kaydeden Ibrahim Diarra farkı 4'e çıkardı.

Trabzonspor'da dakika 88'de fileleri sarsan Bican Tibukoğlu, bu golü ile birlikte skoru belirledi: 4-1.

Barcelona U19 Takımı turnuvada mutlu sona ulaşırken Trabzonspor U19 Takımı, Avrupa'da 2'nci olarak göğsümüzü kabarttı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Trabzonspor U19 Takımı'nın tek golünü kaydeden Bican Tibukoğlu, Barcelona ağlarını sarsmasının ardından duygusal anlar yaşadı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

FATİH TEKKE: TARİHİ BİR BAŞARI

Karşılaşmayı takip etmek üzere Nyon'da bulunan Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu...

"Daha önce de söyledim, tarihi bir başarı. Totale bakmamız gerekiyor. Bakmamız gereken yer belli, onu da bugün görmüş olduk, eksiklerimizi görmüş olduk bugün. En azından bordo-mavi aldı kupayı. Oyuncuları kutlamak, destek olmak lazım. Bu da bizim görevimiz. Bu maç için geçmiş olsun ama totalde tebrikler. Bordo-mavi taraftar olarak her yerde galibiz, orada kimse bizi yenemiyor."

TRABZONSPOR'DAN GENÇLERİNE TEBRİK

"Sizler; hayallerin gerçeğe dönüşebileceğini, imkansız gibi görünenin inanç ve emekle mümkün olabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz.

Çocuklara umut, gençlere cesaret, herkese ilham oldunuz.

Trabzonspor Kulübü; üretmeye, kazandırmaya, kazanmaya, Avrupa'da mücadele etmeye sonsuza kadar devam edecek.

Bizleri gururlandırarak Avrupa ikincisi olan U19 Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyoruz.

Yaşattığınız her an, her güzel duygu için teşekkürler Kuzeyin Çocukları!"

TFF'DEN TEBRİK PAYLAŞIMI

"Teşekkürler Çocuklar!

UEFA Gençlik Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak finale yükselen temsilcimiz Trabzonspor, İspanyol ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak ikinci oldu.

Dev takımları eleyerek bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olan Teknik Direktör Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor, organizasyon boyunca yaşattığı heyecan ve ortaya koyduğu futbolla gönülleri fethetti."

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: BÖYLE DEVAM EDERSE...

"Tarih yaşattılar bize. Ben çok ümitliydim bu maçta. Daha önceki maçta da söyledim Barcelona çıksın diye. İki önemli kalecimiz yoktu, talihsiz iki gol yedik. Sonuçta Barcelona'ya yenildik. Çocukların hepsinin alnından öpüyorum, onlara sahip çıkmak lazım. Başkana ve yönetime de teşekkür ediyorum. Çocukları mental olarak da geliştirdiler. Böyle devam ederse ileride Barcelona'yı da yeneriz, başka takımları da yenip şampiyon oluruz."

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE MADALYALARINI ALDILAR