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Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ | Fatih Tekke'den U19 açıklaması: Tarihi bir başarı

TRABZONSPOR HABERİ | Fatih Tekke'den U19 açıklaması: Tarihi bir başarı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo mavili kulübün U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynadıkları final mücadelesinin ardından konuştu. İşte o dikkat çeken açıklamalar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 22:02
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TRABZONSPOR HABERİ | Fatih Tekke'den U19 açıklaması: Tarihi bir başarı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo mavili kulübün U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynadıkları final mücadelesinin ardından konuştu. İşte o dikkat çeken açıklamalar...

"TARİHİ BİR BAŞARI"

"Daha önce de söyledim, tarihi bir başarı. Totale bakmamız gerekiyor. Bakmamız gereken yer belli, onu da bugün görmüş olduk, eksiklerimizi görmüş olduk bugün. En azından bordo-mavi aldı kupayı. Oyuncuları kutlamak, destek olmak lazım. Bu da bizim görevimiz. Bu maç için geçmiş olsun ama totalde tebrikler. Bordo-mavi taraftar olarak her yerde galibiz, orada kimse bizi yenemiyor."

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