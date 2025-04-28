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Haberler Trabzonspor Sabrımız sınanıyor

Sabrımız sınanıyor

Hatalı penaltı ve Sikan’ı düşüren Lima’nın faulüne kırmızı çıkmamasına Asbaşkan Zeyyat Kafkas tepki gösterdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Sabrımız sınanıyor

Alanyaspor'u 4-3'lük skorla deviren Trabzonspor'da hakem Ali Şansalan ve VAR'da görevli Rumen hakem Christian Petru Ciochira'ya tepki vardı. Edin Vişça'nın elle oynadığı gerekçesiyle verilen penaltı ve son adamken Sikan'ı düşüren Lima'ya kırmızı kart ile faul verilmemesi isyan ettirdi. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Neden Trabzonspor'a karşı böyle bir ön yargı var? Camiamız lime lime ediliyor. Federasyon başkanının MHK'da etkisi var mı yoksa kendisine operasyon mu çekiliyor? Sabrımız sınanıyor. Adaletli olalım" diye konuştu.

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