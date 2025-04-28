Fatih Terim'den Trabzonspor U19 Takımı'na tebrik!

Fatih Terim, tarih yazarak yükseldikleri UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya mağlup olarak Avrupa'da 2'nciliğini ilan eden Trabzonspor U19 Takımı için paylaşımda bulundu.

Terim'in paylaşıma düştüğü not kısa süre içerisinde gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM

"Bazen kazanırken öğrenirsiniz, bazen de kaybederken; yeri gelir, kaybettiğinizi düşündüğünüzde anlarsınız zaman içinde aslında ne çok şey kazandığınızı, kimlere ilham, cesaret kaynağı olduğunuzu... Mücadelenizle gurur duydum çocuklar, bugün siz de kazandınız."