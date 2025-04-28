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Haberler Trabzonspor Fatih Terim'den Trabzonspor U19 Takımı'na tebrik!

Fatih Terim'den Trabzonspor U19 Takımı'na tebrik!

Fatih Terim, tarih yazarak yükseldikleri UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya mağlup olarak Avrupa'da 2'nciliğini ilan eden Trabzonspor U19 Takımı için paylaşımda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 21:36
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Fatih Terim'den Trabzonspor U19 Takımı'na tebrik!

Fatih Terim, tarih yazarak yükseldikleri UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya mağlup olarak Avrupa'da 2'nciliğini ilan eden Trabzonspor U19 Takımı için paylaşımda bulundu.

Terim'in paylaşıma düştüğü not kısa süre içerisinde gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM

"Bazen kazanırken öğrenirsiniz, bazen de kaybederken; yeri gelir, kaybettiğinizi düşündüğünüzde anlarsınız zaman içinde aslında ne çok şey kazandığınızı, kimlere ilham, cesaret kaynağı olduğunuzu... Mücadelenizle gurur duydum çocuklar, bugün siz de kazandınız."

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