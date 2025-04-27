Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Kazanmaya ihtiyacımız var!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor evinde Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.

Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke karşılaşma öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLER

"Bana göre ligin en zor maçlarından bir tanesi. Zor bir maç olacak. Pereira da Trabzon'un sevilen karakterlerinden bir tanesi. Ona da başarılar dilerim."

"KAZANIRSAK ORADA OLACAĞIM"

"Öncelikle Güngör Şahinkaya'yı ekibini ve futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Gerçek olan şu ki tarih yazdılar. Biz de galip gelirsek inşallah orada olacağız. Kupayı almasak bile tarih yazdılar. Bize ülke adına cesaret verdikleri için hepsine teşekkür etmemiz lazım. Hayat devam ediyor şu an tek odağım bu maç. İnsanlar ne düşünüyor bilmiyorum ama bu maç çok zor bir maç" ifadelerini kullandı.

"NWAKAEME VE SAVIC..."

"Perşembe günü bu stadyumdan ayrıldık. Maç yarın olsaydı daha iyi olurdu. Takımın en önemli iki oyuncusu risk almayı istemelerine rağmen değerlendiremedik. Dönemsel olarak zor maçlardan bir tanesi. Nwakaeme ve Savic yok. Bence zor bir karşılaşma olacak. Bizi bilen bir rakip var. Bizim için çok zor. Bu maçta özellikle oyunun büyük bir bölümünde çok açıkçası coşkulu bir oyun bekleme şansım yok ama beklentimiz 3 puan olacak."