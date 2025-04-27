Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Hafta içinde oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında Göztepe'yi elemeyi başaran bordo-mavililer, finale kalma başarısı gösterdi. Fatih Tekke'nin göreve gelmesinin ardından çıkış yakalayan Fırtına, ligde de üst sıralara yükselişini sürdürüyor. 42 puanla 7. sırada yer alan Trabzonspor, ligde oynadığı son 2 maçı da kazandı. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında da 3 puanı alan taraf olmayı amaçlayan bordo-mavililer, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Joao Pereira yönetiminde düşme potasından çıkmayı hedefleyen Alanyaspor ise zorlu Karadeniz deplasmanında galibiyet arıyor. 34 puanla 16. sırada bulunan deplasman takımı, geçtiğimiz hafta uzun süren galibiyet hasretine Samsunspor karşısında son vermişti.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Okay, Batagov, Mustafa, Malheiro, Mendy, Ozan, Sikan, Visca, Zubkov, Banza

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Lima, Balkovec, Yusuf, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Cordova, Vilhena, Sporar

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başladı.

TRABZONSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanan Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ZUBKOV İSTATİSTİKLERİ İLE ÇIKIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Devre arası transfer döneminde Shaktar Donetsk'ten Trabzonspor'a transfer olan Oleksandr Zubkov istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Göztepe ağlarını sarsmayı başaran Zubkov, Süper Lig'de ise 9 maçta 4 gol ve 1 asist yaptı. Kısa süre içerisinde önemli performans gösteren 28 yaşındaki futbolcu, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Ara dönemde Shakhtar'dan 6 milyon euro'ya alınan Zubkov, Papara Park'ta oynadığı son 6 maçta gol katkısı yaptı. Gaziantep FK karşılaşmasında yaptığı asistin ardından, Hatay ve Göztepe filelerini sarstı. Ardından Rize'ye 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-2 kazanılan Bodrum FK sınavında attığı golle yarı finalin, Göztepe filelerini sarsarak da finalin kapısını araladı. Ukraynalı hücum oyuncusu, bugünkü Alanya karşılaşmasında da Fatih Tekke'nin en büyük kozu olacak.

ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçında teknik direktörler eski takımlarına karşı mücadele ediyor. Sezona Alanyaspor çalıştırıcısı olarak başlayıp, görevinden ayrılan Fatih Tekke ile 2017-2021 yılları arasında Trabzonspor forması giyen ve bordo-mavililerin kaptanlığını yapan Joao Pereira karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu karşılaşmada iki önemli ismin nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

FIRTINA'DA 6 İSİM YOK

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçi, Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Onuralp Çevikkan ve Ahmet Yıldırım Alanyaspor maçında süre alamadılar.

TRABZONSPOR İLE ALANYASPOR ARASINDA 18. RANDEVU

Trabzonspor ile Alanyaspor bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Bu periyotta bordo-mavililer 5, turuncu-yeşilliler de 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Alanyaspor'un 29 golüne, Fırtına 23 golle karşılık verdi. Bu sezon ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

NWAKAEME OYNAYACAK MI?

Anthony Nwakaeme karşılaşmada yedekler arasında yer alıyor. Nwakaeme, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

KARADENİZ'DE EŞİTLİK

Trabzonspor ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de Trabzon'da 8 kez rakip oldu. Bordo-mavililer 3, turuncu-yeşilliler de 3 defa sahadan galip ayrıldı. 2 maç ise berabere sona erdi. Karadeniz devi 12, Alanya 11 gol kaydetti.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Alanyaspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Süleyman Bahadır üstlendi.