Fırtına'da hedef 3'te 3

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor bugün saat 16.00'da karşılaşacak. Ligde son iki maçında Rize ve Adana Demir'i yenen, hafta içerisinde de kupada Göztepe'yi eleyerek finale yükselen bordo-mavililer, ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Karadeniz devi, oldukça kötü geçen sezonda ligde ilk kez üç maçlık galibiyet serisi yakalamak için sahaya çıkacak.

6 OYUNCU YOK

Tedavileri süren Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçi, Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Onuralp Çevikkan ve Ahmet Yıldırım bugün yok. Teknik direktör Fatih Tekke, özellikle Folcarelli ve Draguş'a görev vermeye başlamıştı.

8-5 GERİDE

İki takım bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Bu periyotta bordo-mavililer 5, turuncuyeşilliler de 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Alanyaspor'un 29 golüne, Fırtına 23 golle karşılık verdi. Bu sezon ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

GÖZLER ZUBKOV'DA

Ara dönemde Shakhtar'dan 6 milyon euro'ya alınan Zubkov, Papara Park'ta oynadığı son 6 maçta gol katkısı yaptı. Gaziantep FK karşılaşmasında yaptığı asistin ardından, Hatay ve Göztepe filelerini sarstı. Ardından Rize'ye 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-2 kazanılan Bodrum FK sınavında attığı golle yarı finalin, Göztepe filelerini sarsarak da finalin kapısını araladı. Ukraynalı hücum oyuncusu, bugünkü Alanya karşılaşmasında da Fatih Tekke'nin en büyük kozu olacak.

NWAKAEME ZOR GİBİ

Teknik direktör Fatih Tekke'nin Türkiye Kupası'nda Göztepe karşısında sahaya çıkardığı 11'i korumak istediği sadece hafif sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme'nin durumunun bugün netlik kazanacağı öğrenildi. Nwakaeme'nin 11'de olması zor gözüküyor. Edin Vişça'nın forma giymesi bekleniyor.

TRABZON'DA EŞİTLİK

Trabzonspor ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de Trabzon'da 8 kez rakip oldu. Bordo-mavililer 3, turuncu-yeşilliler de 3 defa sahadan galip ayrıldı. 2 maç ise berabere sona erdi. Karadeniz devi 12, Alanya 11 gol kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan, Zubkov, Sikan, Visca, Banza

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Fatih, B. Yavuz, Janvier, Richard, Vilhena, Yusuf, Cordova, Ui-Jo Hwang