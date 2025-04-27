CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fırtına'da hedef 3'te 3

Fırtına'da hedef 3'te 3

Son dakika Trabzonspor haberi | Trendyol Süper Lig'deki son iki maçını kazanan Trabzonspor bugün Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Bordo mavili takımda tek hedef bu sezon Süper Lig'de ilk kez 'üçte üç' yapmak. İşte Tekke'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fırtına'da hedef 3'te 3

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor bugün saat 16.00'da karşılaşacak. Ligde son iki maçında Rize ve Adana Demir'i yenen, hafta içerisinde de kupada Göztepe'yi eleyerek finale yükselen bordo-mavililer, ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Karadeniz devi, oldukça kötü geçen sezonda ligde ilk kez üç maçlık galibiyet serisi yakalamak için sahaya çıkacak.

6 OYUNCU YOK

Tedavileri süren Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçi, Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Onuralp Çevikkan ve Ahmet Yıldırım bugün yok. Teknik direktör Fatih Tekke, özellikle Folcarelli ve Draguş'a görev vermeye başlamıştı.

8-5 GERİDE

İki takım bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Bu periyotta bordo-mavililer 5, turuncuyeşilliler de 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Alanyaspor'un 29 golüne, Fırtına 23 golle karşılık verdi. Bu sezon ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

GÖZLER ZUBKOV'DA

Ara dönemde Shakhtar'dan 6 milyon euro'ya alınan Zubkov, Papara Park'ta oynadığı son 6 maçta gol katkısı yaptı. Gaziantep FK karşılaşmasında yaptığı asistin ardından, Hatay ve Göztepe filelerini sarstı. Ardından Rize'ye 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-2 kazanılan Bodrum FK sınavında attığı golle yarı finalin, Göztepe filelerini sarsarak da finalin kapısını araladı. Ukraynalı hücum oyuncusu, bugünkü Alanya karşılaşmasında da Fatih Tekke'nin en büyük kozu olacak.

NWAKAEME ZOR GİBİ

Teknik direktör Fatih Tekke'nin Türkiye Kupası'nda Göztepe karşısında sahaya çıkardığı 11'i korumak istediği sadece hafif sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme'nin durumunun bugün netlik kazanacağı öğrenildi. Nwakaeme'nin 11'de olması zor gözüküyor. Edin Vişça'nın forma giymesi bekleniyor.

TRABZON'DA EŞİTLİK

Trabzonspor ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de Trabzon'da 8 kez rakip oldu. Bordo-mavililer 3, turuncu-yeşilliler de 3 defa sahadan galip ayrıldı. 2 maç ise berabere sona erdi. Karadeniz devi 12, Alanya 11 gol kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan, Zubkov, Sikan, Visca, Banza

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Fatih, B. Yavuz, Janvier, Richard, Vilhena, Yusuf, Cordova, Ui-Jo Hwang

F.Bahçe'den flaş hakem tepkisi!
G.Saray'da hedef mutlak galibiyet!
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu!
İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! Tıp merkezinden 10 bin mermi çıktı! Çok sayıda isim gözaltına alındı! İşte tam liste
Mourinho: Hakem kararlarından korkmak için...
Dursun Özbek müjdeyi verdi: 40 milyon Dolar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 27 Nisan Pazar Bugünkü maçlar 27 Nisan Pazar 07:29
Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! 01:53
Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! 01:46
Arda Güler'den adrese teslim asist! Arda Güler'den adrese teslim asist! 00:53
Arda Güler'den adrese teslim asist! Arda Güler'den adrese teslim asist! 00:53
F.Bahçe'den flaş hakem tepkisi! F.Bahçe'den flaş hakem tepkisi! 00:33
Daha Eski
Mourinho: Hakem kararlarından korkmak için... Mourinho: Hakem kararlarından korkmak için... 00:33
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:33
F.Bahçe G.Antep'te geri döndü! F.Bahçe G.Antep'te geri döndü! 00:33
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:33
Samsun galibiyeti hatırladı Samsun galibiyeti hatırladı 00:33
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:33