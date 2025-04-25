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Ziraat Türkiye Kupası
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Spor yazarları Trabzonspor - Göztepe maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Göztepe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 08:40
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Spor yazarları Trabzonspor - Göztepe maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – KUPA FİNALİ NEFES KESECEK!

Maça daha iyi başlayan taraf Göztepe idi. Emersonn ve Romulo ile ön alan baskısını iyi yaptılar. Ogün ve Tijanic ile iki gol pozisyonuna da girdi İzmir ekibi. Trabzonspor, Göztepe'nin ilk 10 dakikadaki baskısını kırdıktan sonra oyunu tek kaleye çevirdi. Bordo-Mavililer'de Nwakaeme, sol kanadını çok iyi kullandı. Ceza sahasına milimetrik ortalar yaptı. İlk yarının uzatma anlarında net bir pozisyondan da yararlanamadı Nwakaeme. Banza'nın, Savic'in ve Zubkov'un da kaçırdığı pozisyonlar var Trabzonspor adına. Trabzonspor ilk yarıda biraz daha becerikli olabilseydi, final biletini cebine koyabilirdi. Ama ilk 10 dakika hariç, bordomavililer, ilk yarıda etkili bir futbol ortaya koydu.

Spor yazarları Trabzonspor - Göztepe maçını değerlendirdi

Hakem Cihan Aydın, 32'de Sikan'ın şutunda Ogün'ün eline çarpan topta penaltıyı veremedi. Alman VAR hakemi de pozisyonu bence iyi analiz edemedi. Penaltı verilmeliydi bu pozisyonda. 35'te Banza, Heliton tarafından yere indirildi. Buz gibi penaltıydı pozisyon! Cihan Aydın yine sınıfta kaldı bu pozisyonda. Alman VAR hakemi Benjamin Cortus da... İkinci yarıya bu kez Trabzonspor çok iyi başladı. 50'de Nwakaeme çalımlarla ceza sahasına girdi. Şutunda top, Heliton'un eline çarptı. Hakem Cihan Aydın penaltıyı verdi. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ama ilk yarılarda pek ortalarda görünmeyen Alman VAR hakemi Cortus, pozisyonu izledi ve ofsayt olmadığını, pozisyonun penaltı olduğunu bildirdi. Penaltıda topun başına gelen Banza, topa yavaş bir vuruş yapınca günün iyi isimlerinden kaleci Arda, bu penaltıyı çıkardı.

Spor yazarları Trabzonspor - Göztepe maçını değerlendirdi

Kaçan penaltı, Trabzonsporlu oyuncuların enerjisini düşürüp, moralini bozarken; Göztepe'nin oyun iştahının artmasına neden oldu. İzmir ekibi bu dakikalarda etkili ataklar yaptı. Lundstram, Trabzonspor adına en kötü isimdi. Orta alanda bütün yük, Ozan Tufan'ın omuzlarına bindi. Tam 'Maç acaba uzatmaya mı gidecek?' soruları sorulmaya başlanırken; Zubkov'un kornerinde Ozan Tufan fantastik bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Maçın yıldızı Nwakaeme, maçın son bölümünde Zubkov'a adeta 'artık bunu at' dedi. Zubkov da takım arkadaşını kırmadı. Bir anda Papara Park, bayram yerine döndü. Dünkü maçta Uğurcan Çakır da iki etkili kurtarış yaparak, takımını sırtladı. Trabzonspor'un kötü geçen sezonu kurtarmak için önünde çok büyük bir şans var artık. Kupa Şampiyonluğu! Fırtına finalde. Bordo-mavililer çok etkili bir futbol oynayarak finale yükseldi. Trabzonspor-Galatasaray finali gerçekten tam bir futbol gösterisi olacak.

Spor yazarları Trabzonspor - Göztepe maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU – HAKEM BAŞARILIYDI

Trabzonspor, 10 dakika topu ileriye taşımada zorlandı, sonra rakip defans arkasına atılan uzun toplar ve Nwakaeme'nin taşıdığı toplarla pozisyon bularak etkili olmaya başladı. Banza kötü bir vuruşla penaltıyı kaçırdı. Trabzonspor, hiç moralini bozmadı. Ozan'ın ilginç vuruşu ve Zubkov'un golleriyle Trabzonspor finalist oldu. Cihan Aydın, FIFA kokartlı değil, lakin ligimizin güven veren tecrübeli hakemi. Trabzonspor'un attığı iptal edilen golde, golü atan Ozan ofsayt değil, ilk pozisyonda Sikan ofsayt iptal doğru. 32'de Ogün topa ayağını uzatan, ilk vuran ancak ikili mücadelede vurmaya gelirken sol kol açık, devamında Sikan şut vuruyor, muhtemelen top dizi sıyırıyor gibi... Eeee açık kola gelen top, sahada penaltı olmalıydı. Bir oyuncu topa hamle yaparken, eller, kollar genişleyerek gelirse, haksız avantaj elde eder ve bedeline katlanır.

Spor yazarları Trabzonspor - Göztepe maçını değerlendirdi

35'de Banza ikili markajda rakibin el temasını sırtında hissettiği an kendini yere kolay bıraktı. Penaltı olmaz. Devam kararı doğru. 49'da Nwakaeme şut attı, Heliton elle müdahale edince hakem doğru kararla penaltı verdi. 1'nolu yardımcı pozisyonun başlangıcında Mustafa'ya ofsayt kaldırdı, oysa ofsayt yoktu, VAR uzun bir incelemeden sonra ofsayt olmadığını tespitle hakemin penaltı kararını onayladı. Gösterdiği doğru sarı kartların yanında göstermediği kartlar var. Topu oyunda tutma isteği basit temaslarda oyunu oynatması olumlu. Her şeye rağmen gösterdiği performans ile hak ettiği FIFA listesinden adaletsizce onu çıkaranlara "Bu alemin iyisiyim. Yaptığınız haksızlıktan utanın" dedi.

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