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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Kupa fırtınası!

Kupa fırtınası!

Bordo-mavililer, maç boyunca başarılı bir futbol ortaya koyarken penaltı da dahil birçok fırsattan yararlanamadı. Ozan Tufan ve Zubkov’un golleri tribünleri coşturdu, kupa ateşini yaktı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 06:51
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Kupa fırtınası!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde Trabzonspor evinde Göztepe'yi 2-0 yendi, finale yükseldi. Fatih Tekke, Göztepe önünde kadroda 5 değişiklik yaptı. Sikan-Zubkov-Nwakaeme aynı anda sahadaydı. Göztepe daha etkili başlasa da Trabzonspor pozisyonlar buldu. 11'de Zubkov'un şutunda kaleci Arda çelerken, Nwakaeme tamamlamak istese de sonuç çıkmadı. 31'de ise Nwakaeme ceza sahasında Banza'ya al da at dercesine bir pas çıkardı, yıldız forvet bomboş fırsatı kaçırdı.

ZAFERİ MÜJDELEDİ

54'te Nwakaeme'nin pozisyonda Heliton ve Taha'nın elle oynayınca VAR'la gelen penaltıda Banza kaleci Arda'yı geçemedi. 59'da da Romulo'nun frikiği Göztepe'yi heyecanlandırdı. 78'de Trabzonspor'un sabırla beklediği gol geldi. Zubkov'un kornerinde ceza sahası içinde seken topu tamamlayan Ozan Tufan 1-0 yaptı. 81'de Göztepe'de Ogün'ün sert şutunda Uğurcan mükemmel kurtardı. 88'de Fırtına'nın formda golcüsü Zubkov finali müjdeledi: 2-0

GAYET İYİ GİDİYORUZ

Teknik Direktör Fatih Tekke, finale kalmalarını değerlendirdi. Tekke, "Çalışmaya devam. Kazandığımızda da hayat bize öğrenme fırsatı vermeli. Kaybettiğimizde de bu fırsatı görmeliyiz. Geldiğimiz dönemde, Trabzonspor takımının belki 10 yıldır yaşamadığı, beklemediği, taraftarlarımızın duygularının düşük olduğu bir dönemdi. Çok önemli isimlerinden arkasından biz geldik. Trabzonspor'a hizmet etmek için geldik, gayet iyi gidiyoruz. Trabzonspor iyi yolda" ifadelerini kullandı.

GÜZEL BİR HEDİYE

Galibiyetin mimarı Oleksandr Zubkov, Trabzonspor formasıyla lig ve kupada çıktığı son 6 resmi maçta attığı 5 golle yıldızını parlatıyor. Final başarısını taraftarlara hediye eden Zubkov, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sahada olduğum her saniye takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Taraftarlarımıza güzel bir hediye oldu" dedi. Nwakaeme'den de övgüyle bahseden Ukraynalı futbolcu, "Nwakaeme inanılmaz, harika oyuncu. Onunla oynamak büyük bir zevk. Bizi rahatlatıyor, ona teşekkür ederim" yorumunda bulundu.

YABANCI HAKEM İSTEDİK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı hakem konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ertuğrul Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Daha önce yabancı hakem talebimizi ilettik. Ancak federasyon sadece Galatasaray- Fenerbahçe maçı için bunu uygun gördü. Diğerlerini uygun görmedi. Artık kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Hakemler hakkında da bir şey söylemek artık istemiyorum. Sadece gülüyorum. Bu komik bir durum. Bunlara gülmekten başka yapacak bir şey yok. Allah akıl fikir versin diyorum."

23 NİSAN COŞKUSU

Bordo mavililer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların çizdiği resimlerin yer aldığı formalarla sahaya çıktı. Statta anonsu da Trabzonsporlu çocuk taraftar yaptı.

NWAKAEME RESİTALİ

Futboluyla sahada adeta bir resital sunan Nwakaeme, ayakta alkışlandı. Nwakaeme,"Kazanmalı ve finale yükselmeliydik. Günün sonunda da finale yükseldik. Zubkov'un harika bir sol ayağı var, onunla yan yana oynamak güzel" dedi.

17. KEZ FİNAL

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17. kez adını finale yazdırdı. Kupada 9 şampiyonluğu bulunan Fırtına, 14 Mayıs'ta Galatasaray'la oynayacağı finalde 10. zaferini arayacak.

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