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Haberler Trabzonspor Haydi Fırtına

Haydi Fırtına

Trabzonspor U19 takımı, Salzburg’la karşılaşıyor. UEFA Gençlik Ligi yarı finalindeki dev mücadele 15.00’da başlayacak, TRT Spor’dan yayınlanacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 06:51
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Haydi Fırtına

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Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında bugün Avusturya'dan Salzburg'la karşılaşacak. İsviçre'de Nyon'da bulunan Colovray Spor Merkezi'nde TSİ 15.00'te başlayacak mücadeleyi Belçika'dan Jasper Vergoote yönetecek. Bu tarihi müsabaka TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Bordo- mavililer, Salzburg'u elerse 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

BARCELONA FİNALİ YAKIŞIR

Teknik Direktör Eyüp Saka, tarihi maç öncesi konuştu, "Her rakibe çok saygı duyuyoruz. Hiçbir rakip bir başkasından daha az değerli değil. Bana Trabzonspor- Barcelona finali yakışır gibi geliyor. İçimden ve gönlümden geçen o" dedi.

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