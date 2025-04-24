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Trabzonspor U19 final için sahaya çıkıyor

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı final bileti almak için sahaya çıkıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 11:33
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Trabzonspor U19 final için sahaya çıkıyor

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı oyuncuları, yarın karşılaşacakları Salzburg'u yenerek finale yükselip yeni bir başarıya daha imza atmak istiyor.

2013-2014 sezonundan itibaren düzenlenen UEFA Gençlik Ligi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin altyapılarında forma giyen oyunculara kendilerini gösterme ve vitrine çıkma imkanı sunuyor.

Daha önce bu turnuvada yer almış Kylian Mbappe, Ruben Dias, Joao Felix, Leroy Sane, Josko Gvardiol gibi birçok yıldız isim, organizasyon sonrasında kulüplerinin A takımlarına yükselerek Avrupa'nın dev ekiplerine transfer oldu.

Avrupa'nın önemli altyapılarına sahip Benfica, Barcelona, Chelsea, AZ Alkmaar gibi kulüplerinde yetişen oyuncular, UEFA Gençlik Ligi'nde de ter döktükten sonra kulüplerine yüklü bonservis bedelleri kazandırdı. Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olan Felix 127 milyon avro, Ruben Dias da Benfica'ya 71.6 milyon avro gelir sağladı.

TRABZONSPOR ALTYAPISINDAN TRANSFER OLAN FUTBOLCULAR

Altyapısında yetiştirdiği futbolcuları Türk futboluna kazandıran Trabzonspor; Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan, Gökdeniz Karadeniz, Fatih Tekke ve Hami Mandıralı gibi önemli isimleri Avrupa futboluna sundu.

Bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çeken bordo-mavililer, yakın zamanda 19 yaş altı takım kadrosundaki 13 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

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