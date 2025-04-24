CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Lig yarışından erken kopan bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı Turkuvaz Medya Grubu yayıncılığında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 09:49
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 30 maçta 42 puan toplayarak hedefine yaklaşamayan Karadeniz devinin hedefi Türkiye Kupası'nda finale çıkmak ve kupayı kaldırmak. Bu maçı alması halinde Galatasaray ile final mücadelesi verecek olan bordo-mavililer, Göztepe ile yaptığı 5 kupa maçında mağlubiyet almadı. Cihan Aydın'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Göztepe maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan, Zubkov, Vişça, Nwakaeme, Banza

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, İsmail, Bokele, Ogün, Dennis, Doğan, Da Silva, Tijanic, Romulo.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

GÖZTEPE İLE 36. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe bu müsabakayla birlikte toplamda 36. kez rakip olacak. Bordo-mavililer ile sarı-kırmızılılar, kupada ise 5. kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. İki ekibin bu sezon ligde oynadıkları maçlarda Göztepe, evindeki müsabakayı 2-1 kazanırken, Trabzonspor da sahasında rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer ile sarı-kırmızılılar arasında Trabzon'da oynanan 18 karşılaşmada ise Karadeniz ekibi 11 galibiyet elde ederken, İzmir temsilcisi de 3 defa kazandı. 4 maçta da taraflar 1'er puana razı oldu.

KUPADA 6. KEZ

Trabzonspor ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 4 defa kazanırken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. İlk eşleşme 1975-1976 sezonunda yarı finalinde gerçekleşti. Karadeniz ekibi, Göztepe'yi 3-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etti. 1984-1985 sezonunda dördüncü turda ilk müsabaka golsüz sona ererken, Trabzonspor rövanşı uzatmalarda 1-0 kazanarak tur atladı. 1999-2000 sezonunda ise üçüncü turda karşılaşan iki ekipten bordo-mavili ekip, sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

👉TRABZONSPOR ZTK YARI FİNAL MAÇI TIKLA İZLE👈

YARI FİNAL İKİ TAKIM İÇİN DE KOLAY OLMADI

Trabzonspor, kupa serüvenine A Grubu'ndan başladı. Gruptaki ilk maçında Alanyaspor'u 3-0'la geçen bordo-mavililer, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Çaykur Rizespor'u evinde 5-2 mağlup ederek gruptan çıkan Karadeniz ekibi, çeyrek finalde Bodrum FK'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Göztepe ise kupaya 5. turda Bucaspor 1928'i 5-0 mağlup ederek başladı. B Grubu'nda Erzurumspor ve Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı ise 5-0 mağlup etti. Grubu averajla 2. sırada tamamlayan Göztepe, çeyrek finalde Beşiktaş'ı 3-1'le geçerek yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

FİNALDE RAKİP GALATASARAY

Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının galibi finalde Galatasaray'ın rakibi olacak. Bordo-mavililer, finale çıkması halinde sarı-kırmızılı takım ile 4. kez final oynayacak. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan 3 final maçında İstanbul ekibi 2 kez, Karadeniz temsilcisi ise 1 kez kupa sevinci yaşadı.

F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor!
Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler
DİĞER
Arda Güler'den müthiş gol! Getafe - Real Madrid maçının oyuncusu seçildi
İBB soruşturması derinleşiyor! Murat Abbas itirafçı olup sır toplantıyı ifşa etti... Murat Ongun'un avukatları gözaltına alındı
G.Saray'dan Steijn hamlesi!
F.Bahçe'den Livakovic kararı! Transfer olacağı lig...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Göztepe maçı detayları! Trabzonspor - Göztepe maçı detayları! 09:48
Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler Avrupa Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler 09:40
G.Saray'da beklenmedik ayrılık! G.Saray'da beklenmedik ayrılık! 09:27
F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor! F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor! 09:14
F.Bahçe'den Livakovic kararı! Transfer olacağı lig... F.Bahçe'den Livakovic kararı! Transfer olacağı lig... 08:55
Ancelotti'den Arda'nın geleceğine ilişkin açıklama Ancelotti'den Arda'nın geleceğine ilişkin açıklama 08:39
Daha Eski
Bugünkü maçlar 24 Nisan Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 24 Nisan Perşembe 2025 08:14
Arda'dan Getafe ağlarına füze! Arda'dan Getafe ağlarına füze! 01:27
G.Saray'dan flaş Mertens kararı! G.Saray'dan flaş Mertens kararı! 01:27
G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken... G.Saray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Xhaka derken... 01:27
Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama... Fred'e sürpriz talip! Çok istiyorlar ama... 01:27
Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı 01:27