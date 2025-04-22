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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 18:31
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Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Papara Park'ta oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına 22 Nisan Salı günü saat 15.00'te yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktörüm Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi.

Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo mavililer, 23 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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