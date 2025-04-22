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Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ | Fırtına golcü Simon Banza!

TRABZONSPOR HABERİ | Fırtına golcü Simon Banza!

Trabzonspor'da Simon Banza, kaydettiği 18 golle takımının son 5 sezondaki en skorer futbolcusu oldu. Banza, ligde 2019-2020’de 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Sörloth’tan sonra bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olma başarısı gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 06:50
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TRABZONSPOR HABERİ | Fırtına golcü Simon Banza!

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Süper Lig'de Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un galibiyet golünü kaydeden Simon Banza, bordo-mavili takıma katkı vermeye devam ediyor. 42 puanla 7. sıraya yükselen bordo mavili takımda 18 kez fileleri sarsan 28 yaşındaki forvet, gol yükünü çekiyor. Ligde 11 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan Karadeniz devi, Banza'nın gol attığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 23 puan yazdırdı. Fırtına, Banza'nın gol attığı maçlarda Adana Demirspor'u hem iç hem de dış sahada, evinde Konyaspor, Gaziantep FK, Antalya, Sivas ve deplasmanda Başakşehir'i yenerken, deplasmanda Hatay ve sahasında Kasımpaşa ile berabere kaldı.

CORNELIUS 15 GOL ATMIŞTI

Fırtına, Simon Banza'nın gol attığı diğer maçlarda Göztepe, Samsun, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Demokratik Kongolu forvet, 18 golle takımının son 5 sezondaki en skorer futbolcusu oldu. Banza, ligde 2019-20'de 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth'tan sonra bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olma başarısı gösterdi. Bordo-mavili takımda 2020-21'de Ekuban 10 golle öne çıkarken, şampiyonluğun yaşandığı 2021-22'de ise Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniny de 10 kez rakip fileleri havalandırdı. 2022-23'te 11 golle Trezeguet, 2023- 24'te de 15 golle Onuachu, en skorer isimler oldu.

DERBİLERDE DE GOL ATMAYI BİLDİ

Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer gol attı. Yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında 21 golü bulunan Galatasaraylı Osimhen ve 20 golü olan Başakşehirli Piatek'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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