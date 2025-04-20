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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'de heyecan 32. haftasında devam etti. Fatih Tekke yönetiminde Adana Demirspor deplasmanına çıkan Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları ise Adana Demirspor-Trabzonspor maçını yorumladı... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 08:57 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 09:11
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Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - SİKAN NEREDE FATİH HOCAM!

Trabzonspor'un ocak ayında 6 milyon euro vererek transfer ettiği Danylo Sikan, ligde küme düşen Adana Demirspor karşısında bile oynamayacaksa hangi maçta oynayacak Fatih hocam! Adana'da sahaya çıkardığın 11, fırtına gibi eser, rakibi kasıp kavurur o zaman anlarım! Yahu senin takımın küme düşen Adana Demirspor kalesine ilk isabetli şutunu 23. dakikada attı.

Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Takımda tempo yok, kanatlar çalışmıyor, orta saha işlemiyor. Yardımlaşma yok. Sahaya çıkardığın 11, lig bitmiş havasında oynuyor! Danylo Sikan, bir değer; bir yatırım transferi… Sen oynatacaksın, işleyeceksin ki, bu genç adam ışıldayacak. Başkan Ertuğrul Doğan, çalıştığı teknik adamların adeta bir dediğini iki etmiyor.

Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bir başkan olarak ne gerekiyorsa yapıyor! 6 milyon euro'luk bir oyuncu kazandırmış Trabzonspor'a! Sen bu genç oyuncuyu oynatmazsan, Başkan'ın da enerjisini düşürmüş olursun Fatih hocam!

Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Danylo Sikan ile ilgili bizim bilmediğimiz bir sorun mu var acaba? Bunu düşünmeden edemedim maçı izlerken! Performansı mı düşük? İdmanlarda çalışmıyor mu? Yoksa Göztepe kupa maçına mı sakladınız Sikan'ı? Öyle ya da böyle; Sikan'ı dünkü maçta görmek isterdik! Oynamayan oyuncu küser, motivasyonu düşer hocam! Bunu en iyi sen bilirsin!

Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısında oynadığı futbolu hiç beğenmedim. Banza'nın harika golü dışında pozitif anlamda bordo-mavililerde bir şey göremedik! Ama bu isteksiz ve temposuz futbol, Trabzonspor'un Göztepe ile oynayacağı kupa maçında hayal kırıklığı yaşamasına neden olur! Bu oyun, kupada finale çıkmak için yetmez! Sahada savaşmazsan, koşmazsan, yardımlaşmazsan final de kupa da hayal olur!

Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - AKILLAR KUPADA!

Adana Demirspor maçının ilk yarısında Trabzonspor'u izlerken, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısından oldukça farklı bir görüntü vardı sahada. Çaykur Rize maçında en azından mücadele vardı, oyuncular formasının hakkını vermek adına çaba gösteriyordu.
Ancak bu maçta oyuncuların mücadeleden çok uzak oluşu net şekilde göze çarptı. Takımın aklı sahada değil, daha çok hafta içindeki kritik kupa maçında gibiydi.

Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Simon Banza'nın kornerden bulduğu gol, bireysel yeteneğin bir yansımasıydı. Cihan Çanak zor bulduğu forma için çok daha fazlasını yapmalıydı, Vişça ise eski temposundan oldukça uzaktı.

Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Folcarelli'nin sakatlığı sonrası giren Ozan Tufan, biraz enerji kattı fakat genel tabloyu değiştiremedi.
Arif'in ikinci yarıda oyuna dahil oluşu kısa süreli kıpırdanma yaratsa da sürdürülebilir olmadı.

Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Genç ve deneyimsiz rakibine karşı topa yüzde 64 oranında top hakimiyeti sağlayan Trabzonspor, bu istatistiği tabelaya yansıtacak net fırsatlar oluşturamadı.
Rakibin kaleye şut dahi çekemediği maçta, bordo-mavililerin düşük tempolu futbolu ve sahadaki isteksiz görüntüsü, takımdaki kadro kimyasının sorgulanmasına yol açtı.

Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Sonuç olarak Trabzonspor, skor üstünlüğünü elde ettiği fakat sahada istediği oyun ritmini bulamadığı bir maç oynadı. Kupaya odaklanmak anlaşılır ancak ligde de daha iyi organize olmak ve odaklanmak gerek. Göztepe sınavı çok daha farklı olacaktır.

Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Kupa hedefinin gölgesinde oynanan bu maç, kazanılan üç puan olarak ve bu sezon ikinci deplasman galibiyeti olmasından değerliydi.
Ancak Göztepe ile oynanacak olan kupa yarı finali, aslında Trabzonspor için bir sezonun hayal kırıklığı ile tamamlanmasının önündeki en büyük engel olacak gibi.

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