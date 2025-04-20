Spor yazarları Adana Demirspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Danylo Sikan ile ilgili bizim bilmediğimiz bir sorun mu var acaba? Bunu düşünmeden edemedim maçı izlerken! Performansı mı düşük? İdmanlarda çalışmıyor mu? Yoksa Göztepe kupa maçına mı sakladınız Sikan'ı? Öyle ya da böyle; Sikan'ı dünkü maçta görmek isterdik! Oynamayan oyuncu küser, motivasyonu düşer hocam! Bunu en iyi sen bilirsin!