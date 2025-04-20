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Göztepe maçında birçok eksik var
Bordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Perşembe günü Göztepe ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde ciddi eksiklerle karşı karşıya. Folcarelli büyük ihtimalle yok. Türkiye Kupası’nda gördükleri kartlar nedeniyle orta saha oyuncuları Batista Mendy ve Okay Yokuşlu da Göztepe karşısında görev yapamayacak.
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