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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Göztepe maçında birçok eksik var

Göztepe maçında birçok eksik var

Bordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Perşembe günü Göztepe ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde ciddi eksiklerle karşı karşıya. Folcarelli büyük ihtimalle yok. Türkiye Kupası’nda gördükleri kartlar nedeniyle orta saha oyuncuları Batista Mendy ve Okay Yokuşlu da Göztepe karşısında görev yapamayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Göztepe maçında birçok eksik var
Bordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Perşembe günü Göztepe ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde ciddi eksiklerle karşı karşıya. Folcarelli büyük ihtimalle yok. Türkiye Kupası'nda gördükleri kartlar nedeniyle orta saha oyuncuları Batista Mendy ve Okay Yokuşlu da Göztepe karşısında görev yapamayacak.
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