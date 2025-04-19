CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Biz böyle oynamamalıyız

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Biz böyle oynamamalıyız

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Adana Demirspor galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 18:36 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 18:47
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Biz böyle oynamamalıyız

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Adana Demirspor galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"BİZ BÖYLE OYNAMAMALIYIZ"

"Konuşulacak bir şey yok. Hanemize tek değerli şey var, 3 puan. Olumlu konuşacağım bir şey yok. Oynanmamış olarak ama 3 puan olarak düşünmeliyiz. Biz böyle oynamamalıyız. Bu kadar basit top kayıplarıyla oynamamalıyız. Rakibimizi de tebrik ederim. Belki havadan dolayı enteresan bir şey vardı. Oyunla ilgili konuşmaya gerek yok. Perşembe günü çok değerli bir maç oynayacağız. Folcarelli'yi kaybettik, sakatlandı ama oyunla ilgili konuşulacak bir şey yok."

"HERKESİN ZAMANA İHTİYACI VAR"

"Adana Demirspor takımı büyük bir camia ama genç oyunculardan kurulu. Genç oyunculara karşı bu performansla oynuyorsak isimlerden ziyade başka bir şeyle ilgilenmemiz gerekiyor. Trabzonspor forması giyen herkes en iyisini göstermeli. İsimler çok önemli değil burada. Danylo da bizim önemli oyuncularımızdan, yatırım için alınmış bir oyuncu. Zamana ihtiyacı var, herkesin zamana ihtiyacı var. Bugün çok aşağıda oynadık, beklemediğim kadar aşağıda oynadık. İyi oynamadığımız için mutsuzluk var. 3-4 değil, 15-20 pozisyon olması gerekiyor belki. Bu tür maçlarda öz güveni gösteremezsek, çok ciddi maçlar var önümüzde. Olumlu tarafından bakıyorum, o da 3 puan."

Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı!
F.Bahçe'den yılın takası! Oğuz Aydın'a karşılık dünya yıldızı
DİĞER
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 19 Nisan 2025: Süper Lig, La Liga... Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Başkan Erdoğan'dan "Normal doğum pankartı" çıkışı: Gayet yerindeydi | Özgür Özel'e tepki: Meyhane ağzıyla siyaset yapılmaz
Fırtına deplasmanda galip!
Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Malheiro: En önemlisi 3 puandı Malheiro: En önemlisi 3 puandı 18:18
Banza'dan Göztepe maçı yorumu Banza'dan Göztepe maçı yorumu 18:18
Şanlıurfa nefes aldı Şanlıurfa nefes aldı 18:07
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! 17:39
Mallorca-Leganes maçı ne zaman? Mallorca-Leganes maçı ne zaman? 17:37
Göztepe-Beşiktaş maçı detayları! Göztepe-Beşiktaş maçı detayları! 17:17
Daha Eski
Serhat Sütlü: 5 maçımızda 15 puana talibiz Serhat Sütlü: 5 maçımızda 15 puana talibiz 17:11
Rıza Çalımbay: Kalan maçlara odaklanacağız Rıza Çalımbay: Kalan maçlara odaklanacağız 17:08
Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu 17:02
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Trabzonspor'da sakatlık şoku! 16:44
Monza-Napoli maçı ne zaman? Monza-Napoli maçı ne zaman? 16:41
Monaco-RC Strasbourg maçı ne zaman? Monaco-RC Strasbourg maçı ne zaman? 16:21