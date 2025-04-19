Adana Demirspor - Trabzonspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Trabzonspor Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u evinde mağlup eden Trabzonspor galibiyet serisi yakalama peşinde. Ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise taraftarı önünde kazanmak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Adana Demirspor: Vedat, Tolga, Burhan, Abdulsamet, Osman, Arda Okan, Tayfun, İzzet, Bünyamin, Ozan, Aymbetov

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Cham, Cihan, Visca, Banza

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ZUBKOV İSTATİSTİKLERİ İLE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Devre arası transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten Trabzonspor'a katılan ve kısa sürede gösterdiği performansla tam not alan Oleksandr Zubkov istatistikleri ile dikkat çekiyor. Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında takımının 2 golünü kaydederek, 3 puanı bordo-mavili ekibe kazandıran Ukraynalı futbolcunun Adana Demirspor maçında da ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Zubkov, bu sezon oynadığı 8 Süper Lig maçında 4 gol ve 1 asist yaptı.

TRABZONSPOR'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Eksi 2 puanla küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a konuk olacak Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. Fatih Tekke yönetiminde yükselen performansını Mavi Şimşekler karşısında da sürdürmeyi amaçlayan Fırtına, 3 puan alarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Göztepe'yi ağırlayacak bordo-mavililerin zorlu mücadele öncesi nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor.

BORDO-MAVİLİLERDE 4 FUTBOLCU SINIRDA

Adana Demirspor-Trabzonspor maçı öncesi bordo-mavililerin 4 futbolcusu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Adana'da oynanacak karşılaşmada Edin Visca, Stefan Savic, Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

ADANA DEMİRSPOR İLE TRABZONSPOR ARASINDA 51. RANDEVU

Tarihleri boyunca 50 defa karşı karşıya gelen Adana Demirspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 51. kez rakip olacak. Daha önce oynanan maçların 9'unu Mavi Şimşekler kazanırken, 27 mücadeleyi de Fırtına üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA , HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Trabzonspor maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.