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Haberler Trabzonspor ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'den düşmesi kesinleşen rakibinden 3 puan almak isteyen Fırtına'da Hüseyin, Draguş, Onuralp ve Serdar’ın forma giymesi beklenmiyor. Buğra Taşkınsoy'un düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 09:47
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ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında hata yapmak istemeyen bordo-mavililer, kritik maçta 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Fatih Tekke yönetiminde yükselen performansını sürdürmeyi hedefleyen Fırtına, Göztepe ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi moralini yüksek tutmak istiyor. Bu sezon oynadığı 29 maç sonunda 10 galibiyet alan Trabzonspor, 9 beraberlik ve 10 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor. Eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'u yenmesi durumunda puanını 42'e çıkartacak olan bordo-mavililerin hangi isimleri ilk 11'de tercih edeceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Trabzonspor maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Arda, Tolga, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Salih, Ozan Demirbağ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Cham, Zubkov, Visca, Banza

ZUBKOV İSTATİSTİKLERİ İLE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Devre arası transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten Trabzonspor'a katılan ve kısa sürede gösterdiği performansla tam not alan Oleksandr Zubkov istatistikleri ile dikkat çekiyor. Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında takımının 2 golünü kaydederek, 3 puanı bordo-mavili ekibe kazandıran Ukraynalı futbolcunun Adana Demirspor maçında da ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Zubkov, bu sezon oynadığı 8 Süper Lig maçında 4 gol ve 1 asist yaptı.

TRABZONSPOR'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Eksi 2 puanla küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a konuk olacak Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. Fatih Tekke yönetiminde yükselen performansını Mavi Şimşekler karşısında da sürdürmeyi amaçlayan Fırtına, 3 puan alarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Göztepe'yi ağırlayacak bordo-mavililerin zorlu mücadele öncesi nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor.

BORDO-MAVİLİLERDE 4 FUTBOLCU SINIRDA

Adana Demirspor-Trabzonspor maçı öncesi bordo-mavililerin 4 futbolcusu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Adana'da oynanacak karşılaşmada Edin Visca, Stefan Savic, Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

FIRTINA'DA 5 İSİM KADRODA YOK

Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Serdar Saatçı, Denis Draguş, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım ve Hüseyin Türkmen kamp kadrosuna dahil edilmedi. İşte Adana Demirspor-Trabzonspor maçı kamp kadrosu:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Stefan Savic, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, Tim Jabol-Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Batista Mendy, Oleksandr Zubkov, Muhammed Cham, Anthony Nwaekeme, Cihan Çanak, Edin Visca, Danylo Sikan, Enis Destan, Simon Banza

ADANA DEMİRSPOR İLE TRABZONSPOR ARASINDA 51. RANDEVU

Tarihleri boyunca 50 defa karşı karşıya gelen Adana Demirspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 51. kez rakip olacak. Daha önce oynanan maçların 9'unu Mavi Şimşekler kazanırken, 27 mücadeleyi de Fırtına üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Anıl Usta ve Emrah Ünal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek.

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